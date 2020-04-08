助消毒監控 運輸食物藥品 機器人服務新冠患者

（新山8日訊）我國第一台醫院輸送機器人系統“Makcik Kiah 19”誕生。

這台名為MCK 19或Makcik Kiah 19的機器人，是由馬來西亞工藝大學（UTM）、端姑慕赫力醫院（Canselor Tuanku Muhriz UKM）和DF Automation & Robotics有限公司（DF）共同開發，用於協助醫療前線人員，向冠狀病毒病患者提供醫療服務。

這台機器人可以幫助完成許多人為活動的任務，例如運送、消毒、清潔及監控等，減少醫護專業人員和前線人員對冠病患者的接觸，減低受感染的風險。

Makcik Kiah 19誕生

馬來西亞工藝大學今日發表文告時，宣布這項好消息。機器人可承受重達300公斤貨架，並且能夠自動導航，幫助醫生或護士將食物或藥品運輸到患者的病房。

大學指出，機器人上有一個LCD屏幕，顯示一張生動的面孔，使機器人更人性化。

“機器人的功能包括可以通過電腦、平板電腦或電話進行訪問，即使用戶不在醫院，也可以使用戶與機器人交流。”

校方也提到，開發項目是在政府宣布行管令初期展開，並且獲得科學、工藝及革新部（MOSTI）、馬來西亞國際貿易及工業部（MITI）、馬來西亞工藝發展機構（MTDC）、衛生部、醫院和工業界的大力支持，使開發工作原型所需的時間不到兩周。（LSL）

周末測試系統

MCK19機器人預料將在本周末進行系統測試，一旦運行良好，將會批量生產，以提供給國內醫院或需要它的組織。

負責領導開發項目的馬來西亞工藝大學電氣工程學院教授楊志輝（譯音）指出，目前解決冠病的方法之一，是維持人與人之間的社交距離，而機器人可以協助完成運送、消毒、清潔和監控等服務。

“MCK19將是我們的第一個試驗性實驗，如果機器人運行良好，我們將繼續進行其他應用。”

此外，HCTM醫院主任拿督哈那非亞博士則對此項合作表示感謝；他表示，這項創舉將在大流行疾病和疫情爆發其間的醫療體系起著特別作用。

馬來西亞工藝大學副校長拿督華希奧瑪教授則說，機器人的發明是該大學對抗病毒的其中一項貢獻，希望通過有關發明，能盡快打破冠病病毒的傳播鏈。