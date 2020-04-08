貿消部：只能日產110萬片 ​國人每天需500萬口罩

（布城8日訊）國內貿易及消費人事務部執法組主任拿督依斯幹達說，口罩供應至今依然不足，是因為我國每天只能生產110萬片，但國人每天的口罩需求量卻多達500萬片。

但他認為，與行動管制令之前，有售買口罩的商店，每100間商店才有3至4間，如今已增至25間，顯示口罩缺貨情況已改善，口罩商也遵守1令吉50仙的頂價。

“搓手液市場上目前的供應已達到60%，網上供應也充足。”

依斯幹達於今日率隊前往布城IOI City廣場巡視特易購霸市後說，特易購目前有充足的口罩及搓手液，且不限顧客購買。

他說，目前的情況是本地生產的口罩不足於應付需求，依然需要依賴進口。

“有一家工廠專門為醫院生產口罩，其他廠商也會優先供應給醫院，相信醫院的口罩供應充足。”

依斯幹達透露，執法組從行動管制令於3月18日開始至4月6日，共展開1萬5959項檢查，檢查了1萬1923間零售商店、3690家批發商及346家工廠。

網商囤貨牟利被捕

此外，他說，執法組也檢舉了3名網商，並處以25萬令吉的罰款。

他說，3月25日，執法組突襲哥打白沙羅一家商店起獲22萬3000片口罩，網商被發現囤貨，並以3令吉50仙，即超出當時2令吉頂價的高價牟利。

他說，這名31歲華裔男子因抵觸價格管制及反暴利法令而被罰款5萬令吉，如果沒有繳付罰款，可以在18條款下被罰款最高10萬令吉，或坐牢不超過3年或兩者兼施。

“至於分別39及54歲，也是華裔的第二和第三名嫌犯，則因囤積21萬6500片3層式口罩，抵觸供應管制法令，各別被罰款10萬令吉，若沒有繳付，可在22條款下被罰款高達100萬令吉，或坐牢不超過3年或兩者兼施。”

依斯幹達促請民眾舉報高價出售與囤積統制品的商家，民眾可撥熱線1800-886-800或03-88826088/6245或電郵至aduan.kpdnhep.gov.my投訴。

他也提醒民眾必須在投訴時提供商店的資料，否則將無法展開執法行動。