首相顧問：應維持半年 管制期後仍須社交距離

（吉隆坡7日訊）首相公共衛生特別顧問丹斯里仄米拉醫生說，馬來西亞的多元社會架構已被政府為了切斷新冠肺炎傳染鏈而落實的行動管制令所徹底沖擊與改變，加上齋戒月及開齋節即將到來，她呼籲政府為人民提供方法，讓人民為行動管制期後將面對的環境、就職與生活上的改變，作好應對準備。

她於今日在科學、工藝與革新部主辦的直播論壇上，從科學角度解讀行動管制令對人民造成的影嚮時說，新冠肺炎疫情已全面沖擊並改變了馬來西亞多元社會的日常，包括國民文化與行為。

不能握手擁吻

“新冠肺炎病毒需要一段時間才能完全消失，即使行動管制期結束了，人民也不能像從前那樣，在見面時互相握手、擁抱或親吻問候。”

她坦言，即將來臨的齋戒月及開齋節，人們將面對不一樣的局面，即不能再像以往那樣，在佳節期間互相到訪，與親友共慶佳節。

“因此，穆斯林應該提高自我修行，畢竟這個新的社交糢式不會永遠存在，至少我們要明白，這是為了讓我們作好準備面對未來的挑戰。”

仄米拉說，當齋戒月市集都不被鼓勵時，可以預見今年的開齋節將不如往年般。

她說，一些人可以很好的適應，但卻也有一些人無法適應這樣的改變，政府需要制定清楚明確的方法，讓人民去適應行動管制期後的改變，以免衍生問題。

“如今奉行的社交距離，是一種表示‘我愛你，所以我跟你保持距離’的方式，然而這也需要一段時間來適應。”