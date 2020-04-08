衛局細分3大分佈圖 檳新增6病例

（檳城8日訊）檳州衛生局今午在官方臉書專頁發佈以城鎮（Bandar）、區（Seksyen）或巫金（Mukim）細分出來的新冠肺炎確診病例分佈圖；檳州再增6宗新病例。

6宗新增病例分別來自東北縣2宗，即喬治市及Mukim 13各增一宗、威北增多3宗，包括Mukim 6增加一宗及Mukim 7增多2宗，以及威南的Mukim 10增加一宗。

檳城在3月27，28及31日也同樣是新增6宗確診。

雖然如此，檳州仍約有半數地區目前屬於零確診病例的“綠區”；另一半則屬於累計1至20宗確診病例的“黃區”，迄今還未有累計確診病例21至40宗的“橙區，及超過40宗的“紅區”。

半數地區屬綠區

衛生局今午12時25分發出此貼文，該局也不忘在貼文中呼吁民眾乖乖待在家，採取防疫措施，齊心阻斷新冠肺炎傳播鏈，我們定能贏得這場戰役。

根據penang lawan covid-19臉書專頁，檳城截至昨日12時，共有102宗確診病例。昨日增加1宗新的新冠肺炎（#COVID19）确診病例。

penang lawan covid-19臉書專頁昨日公佈確診數據，並說：“我們把所有州屬的确診病例据據匯集在圖表中，并會每天更新。

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