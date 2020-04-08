檳2農銷中心提供服務 3方式買到巴剎鮮貨

（檳城8日訊）由大馬聯邦農業銷售局（FAMA）及農民組織局（LPP）管理的97個新鮮食材中心被命名為“受管制生鮮巴剎”（Pasar Segar Terkawal），以在大家抗疫之際提供便宜又方便的購物管道，讓更多人待在家。

設在檳州的2個生鮮巴剎位於北賴及大山腳農銷局營運中心。檳民可透過3種方式即親臨、得來速（Drive-thru）及線上預購，目前線上預購反應相當踴躍。

大馬聯邦農業銷售局檳城分局策略規劃及企業通訊主任莫哈末法力，今日接受光明日報訪問時說，為確保食品在行動管制令期間加速供應及分配，農業及農基工業部在4月1日起選定97個地點作為受管制生鮮巴剎。

他指出，民眾可買到便宜又新鮮的蔬果、雞、海鮮、肉、雜貨及農產品，貨源都由農夫直接供應。

他說，除親臨購買，大山腳農銷局營運中心（FAMACORP）也提供得來速服務，營業時間為每週一至五，早上8時至中午12時，顧客可駕車前往領取訂購單，填好後交給職員並到指定地點領貨及付錢。

線上預購最受歡迎

他說，親臨及通過得來速採購的民眾不多，線上預購最受歡迎，一天超過100單生意。

“民眾可瀏覽Agrobazaar網站或透過WhatsApp預購食材，預購時間從早上8時到下午4時，所訂食材會在隔日送達，可選線上付款或貨到付款（COD），預購者也可到巴剎自取食材。”

他說，網上訂購外送服務涵蓋全檳，但只限週一至週五。有關巴剎將營業至本月14日，會否繼續則待政府進一步宣布。

外送服務可聯絡Fazli:01118772754、Baddrul:0184729576或Safwan:0195107165，運輸費為威中5令吉，威北、威南及檳島10令吉。

記者嘗試進入Agrobazaar網站，但網站不易進入，截至下午1時仍處於癱瘓狀態。

全國設97管制生鮮巴剎

根據農業及農基工業部日前發出的文告，有關97個“受管制生鮮巴剎”，包括10個特選農民市集（Pasar Tani Terpilih）、33個固定農民市集（Pasar Tani Kekal）、17個農銷局營運中心（Pusat Operasi FAMA）、3家“我的農場市集”店面（MyFarm）以及農民組織局的34個辦公室。

文告提及，在第二階段管制令期間，10個特選農民市集及16個固定農民市集將會每週營業兩次，從早上8時或8時半至上午11時或中午12時。至於部分固定農民市集、“我的農場市集”及農銷局營運中心，從早上8時或8時半營業至中午12時或者下午4時。

該部也呼籲民眾盡量選用線上付款如多QR Pay或電子錢包，減少現金交易。