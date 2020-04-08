賣口罩詐騙 4人落網

（八打靈再也8日訊）涉嫌透過臉書刊登販賣口罩廣告，以及涉及其他網欺詐案的4名本地人，遭警方逮捕。

靈市警區主任聶依查尼說，這也是靈市首宗網絡販賣口罩欺詐案嫌犯落網的案件。

他今天在記者會上說，警方是接獲一名民眾投報，指他在網上購買口罩被騙2500令吉後，經過追查，於昨日下午3時，在靈市PJU 5/1路的Peresild廣場辦公樓展開突擊行動。

聶依查尼說，警方在行動中逮捕4名涉嫌網絡販賣口罩欺詐案及其他網絡欺詐案的本地嫌犯，他們年齡介於18至24歲。警方初步調查落網嫌犯，皆沒有前科記錄，而該單位已操作6個月。

他透露，嫌犯透過臉書刊登販賣口罩廣告，警方也發現嫌犯使用多個本地銀行戶頭涉及其他網絡欺詐案。

他說，警方援引刑事法典第420（欺騙）條文調查此案。

破網賭中心捕11人

聶依查尼披露，非法網賭中心無視行動管制令，在營業一個月後，被民眾投報，結果警方於昨天晚上9時許，突擊一個位於名家鎮（Taman Sri Manja）商業區PJS 3/46路的一間非法網賭中心，當場逮捕11名年齡介於31至60歲男女。

他指出，嫌犯落網後，警方已鎖定兩組名為“WeChat”及“VIP”的非法網賭集團幕後操作人士，目前在追查集團分子的下落。

他說，警方逮捕11人，當中包括3名印尼女員工、其餘人則是賭客。這些落網者有3名巫裔男子、1名華裔男子、1名廓爾喀男子、2名印尼女子及1名巫裔女子。

聶依查尼說，警方援引1953年住家公開賭博法令第4（1）（c）條文調查此案，所有嫌犯已於今早被帶往法庭申請延扣。