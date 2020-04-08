照顧非冠病患者 瑪拉醫療中心支援衛部

（吉隆坡8日訊）基於接近雙溪毛糯醫院，馬來西亞瑪拉工藝大學醫療中心（PPUiTM）有意成為照顧非新冠肺炎患者的醫院，照顧非冠病患者，以緩解衛生部日益加重的醫療負擔。

瑪拉工藝大學醫療中心總監沙茲里說，雖然中心屬於小型醫院，但設備齊全，既然衛生部總監拿督諾希山已指示所有醫療中心3月12日起支援衛生部，醫療中心經已作好準備。

他於昨晚在瑪拉工藝大學召開的記者會上指出，醫療中心已將救護車安置在雙溪毛糯醫院，以將非新冠肺炎患者護送到中心接受治療。

“若患者感到不舒服，可以到我們這里，而且這里也有‘得來速藥房’（Drive-thru Pharmacy）營業，讓患者領藥。”

他也向媒體介紹瑪拉工藝大學私人的實驗室，如何協助衛生部檢驗樣本。

啓動實驗室

新冠肺炎實驗室特別組主任阿麗紮阿德南說，為減輕衛生部負擔而成立的特別小組是於4月3日啓動實驗室，以進行醫學分子生物技術研究與衛生部合作的倡議。

她透露，實驗室昨天檢驗100個樣本，目標則是每天進行100至200次的檢驗，因此已動員300名醫護人員，包括科學研究人員、講師、醫療技術人員和實驗室技術人員等，並每天分上午8時至下午2時及下午2時至晚上8時共兩班值勤。

阿麗紮阿德南說，由於新冠肺炎病毒屬於新病毒，所有醫護人員會在雙溪毛糯的實驗室及馬來西亞醫藥研究院接受培訓。

“我們目前擁有每天進行100至200次檢測的能力，估計兩天後可以增至200次檢驗，但這取決於試劑數量。”

她說，他們希望已經下單訂購試劑，可以於下周運抵。