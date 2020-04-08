史無前例 港姐停辦1年

（香港8日訊）香港小姐競選（簡稱港姐）是一年一度的大型選美盛事，不過受新冠肺炎疫情影響，今年的香港小姐競選將停辦，因今年未卸任，去年的冠軍黃嘉雯以及獲得亞軍兼最上鏡小姐的王菲，港姐頭銜也會再沿用1年。

香港小姐競選不只是指標型選美活動，還是演藝圈新秀的搖籃，當選的佳麗往往一夜成名，因此每屆都會吸引各地佳麗參賽，不過受新冠肺炎疫情影響，今年的香港小姐競選將停辦1年，這也是由TVB電視台自1973年接手舉辦以來，首次喊卡。

由於今年尚未卸任，2019的冠軍港姐黃嘉雯，獲得亞軍與最上鏡小姐的王菲以及季軍古佩玲的頭銜將會延用，根據《東網》報導，黃嘉雯對於賽事取消感到可惜，不過她也強調當務之急是要抗疫，而王菲也表示健康最重要，並鼓勵今年想報名的佳麗不要灰心，明年還有機會。

1990年港姐冠軍袁詠儀受訪時表示：“很遺憾，但沒有辦法，抗疫是大前題。今年港姐冠軍辛苦一點，做多1年，希望疫情快點過去。”

去年冠軍黃嘉雯對於賽事取消感到可惜，不過她也強調當務之急是要抗疫，“雙料王”王菲也表示健康最重要，並鼓勵今年想報名的佳麗不要灰心，明年還有機會。

翁嘉穗是1997年港姐冠軍，今年更是慧妍雅集會長，對港姐舉辦以來第一次停辦，她表示：“取消也是適合的，連奧運都延期，希望疫情過了再辦。”第一屆香港小姐孫泳恩得知港姐今年停辦時表示，“始終保護生命比選港姐重要，停辦也是應該的，如果硬搞，觀眾都沒心情看，無線也會被批評不注重安全。”