類流感及嚴重急性呼吸道感染 李國忠：6天增16宗

（八打靈再也8日訊）前副衛生總監拿督李國忠醫生指出，盡管國內新冠肺炎新感染病例沒有急劇增加，但“類流感疾病”（ILI）和“嚴重急性呼吸道感染”（SARI）病例在6天內卻增加了16宗。

李國忠在推特貼文說，這些病例的地點可能說明了發生大量社區傳播的地方，尤其是如果這些病例是來自類似的地區。

他也上載兩張新冠肺炎毒病的數據圖表，分別是截至昨日（7日）中午12時，全國累計3963宗確診病例；出院人數為1321人；死亡病例為63宗。

根據圖表顯示，大城堡的群聚感染病例為1657宗；類流感疾病和嚴重急性呼吸道感染病例達115宗。

另一張圖表則是2020年4月1日的相關數據，即截至當天中午12時，全國累計2908宗確診病例；出院人數為645人；死亡病例為45宗。

根據此圖表顯示，大城堡的群聚感染病例為1370宗；類流感疾病和嚴重急性呼吸道感染病例達99宗。

這也意味著從本月1日至7日，類流感疾病和嚴重急性呼吸道感染病例增加了16宗。

此前，雪州政府成立以衛生部前部長拿督斯里祖基菲里為首的4人防疫專案小組以監控冠病疫情，李國忠是小組成員之一，另外2名成員分別為葉醫生和阿迪卡瑪魯查曼教授。

衛生部也在上月成立一個以李國忠為首的特別委員會，以研究醫院的冠病死亡病例。