管制令實行期間 留在家開銷減

（八打靈再也8日訊）自從行動管制令於3月18日落實後，國人家庭平均開銷從6317令吉減至2813令吉，減幅達55%或3504令吉。

同時，家庭在購買消費品和服務所花費的開銷，也下降了48%或1923令吉，從管制令前的4033令吉，減少到2110令吉。

根據國家統計局最新發布的“行動管制令對家庭開銷影響”通訊顯示，國人在食物和水電費的花費卻增加了。

由於長時間待在家，國家需要購買大量原材料和食物，因此食物和非酒精飲料開銷增加27%，從726令吉增加至924令吉，這項數據包括在管制令前就購買的食物。不過，長時間在家也造成水電費增幅高達50%。

衣物花費大大減少

家庭在購買個人護理用品方面的花費，占消費品和服務總開銷的43.9%。

因為線上學習的落實，和家庭購買的通訊服務增加，教育與通訊開銷在此期間保持不變。

資料顯示，家庭開銷中，降幅最大的是衣服鞋子，在衣物的花費從管制令前的136令吉，下降到7令吉，降幅高達95%。

此外，由於公共交通使用率低、行動限制和低燃油價格，導致家庭在交通方面的開銷劇降，從553令吉下跌至61令吉，降幅80%。

國人的購物開銷中，食物和非酒精飲料開銷最大，占44%，管制令之前僅占18%。其次是住房、水電煤氣等開銷（19%）、通訊（10%）、其他物品與服務（9%），這也意味著家庭在其餘項目的花費少於5%。

調查還發現，除非通過網上購物，否則家庭不會購買長期或中期耐用的物品。由於調查主旨是人們目前的現金需求，因此並沒有考慮租金。

家庭開銷減衝擊經濟

管制令期間，M40中等收入群體與B40低收入群體的開銷，分別下跌48%及41%，M40群體從4986令吉下跌至2612令吉，B40群體則從2946令吉下跌至1723令吉。

T20高收入群體的消費支出降幅達59%，從平均消費9650令吉下跌到3967令吉。調查顯示，如果所有群體都可獲延期償還貸款，T20群體的消費將下跌更多至63%，而M40與B40則分別會下跌54%及49%。

調查指出，家庭開支減少將對國內經濟構成更大挑戰。

“家庭開支在管制令期間減少48%，今年第一季的私人消費預計將放緩，減少約8%至10%。

因此，政府對家庭的財務援助和撥款，必要盡快花掉以刺激經濟。因為管制令導致延遲消費，以及對2019冠狀病毒病的擔憂，將讓經濟複蘇進程更緩慢。