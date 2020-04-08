約翰遜仍留醫ICU 病情穩定無需呼吸機

（倫敦8日綜合電）感染2019冠狀病毒病的英國首相約翰遜，連續第二晚在倫敦聖托馬斯醫院的加護病房（ICU）留醫。政府發言人表示，約翰遜情況穩定，精神良好，接受標準的氧氣治療，毋須呼吸機支援，他亦沒有患上肺炎，但未有具體交代其病情。

外界擔憂英國領導層在危急之際出現真空。約翰遜在進入加護病房前委任身兼首席大臣的外交部長拉布“在必要時”暫代職務，但具體權限仍未清晰，其執政能力亦受質疑。輿論同時關注政府有否隱瞞約翰遜的病情。

拉布週二主持抗疫緊急會議後，形容約翰遜是一個戰士，現時情況穩定，有信心他會康復。

拉布指，約翰遜已經就職務安排作出清晰指示，同時重申政府一切決策是由內閣集體決定。他期望當約翰遜康復返回工作崗位時，施政取得他預期的進展。不過，官員未有說明現時誰人擁有動用英國核武的最終控制權。

而因家人有病徵，要自我隔離的內閣辦公室大臣戈夫說，大家都希望約翰遜能夠盡快康復。

55歲的約翰遜本身有癡肥問題。據研究顯示70%入住ICU的確診患者都是超重、癡肥以至嚴重癡肥。約翰遜在確診後第10天進ICU也是壞信號，許多患者都是第二週起轉差，研究顯示，大部分人的免疫系統首周開始對抗病毒，如果能康復，免疫系統也許變成攻擊病人自身器官，屆時病人大多需要維生儀器。

即使最終康復，約翰遜仍可能有後遺症。不過，首相府稱他未有肺炎症狀，令部分專家鬆一口氣。

據《每日郵報》報導，專家預測，約翰遜要1至2個月的時間才能完全康復。

英女王向約翰遜家人及他的未婚妻西蒙茲發信息，祝愿約翰遜早日康復。王儲查爾斯及威廉王子亦分別發短訊及在社交網站發文，祝約翰遜早日痊癒。

至於英國的冠病疫情，確診人數增至超過5萬5千人，累計6159人死亡，其中周二新增786人不治，是疫情爆發以來最多人死亡的一日。

當地的居家令將會在下週屆滿，政府首席科學顧問瓦蘭斯指，現時未能斷定要民眾保持社交距離的措施，是否成功遏制疫情。