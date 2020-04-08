不戰而勝 敦馬蟬聯土團主席

（八打靈再也7日訊）土團黨選舉委員會主席丹斯里賽哈密證實，前首相敦馬哈迪不戰而勝，蟬聯土團黨主席職。

他指出，在土團黨最高理事選舉提名程序結束和停止後，馬哈迪在沒有人挑戰下繼任主席。

據馬來新聞網站默迪卡之聲（Suara Merdeka）報道，這項蟬聯也否定了原任土團黨總裁丹斯里慕尤丁於2月29日的聲明，指主席職應由身為首相的自己擔任。

賽哈密指出，當社團註冊局批準189個區部通過投票選出最高理事時，他只會宣布被確認競選黨職的候選人。

“馬哈迪在沒有任何挑戰者的情況下贏得主席職位，不戰而勝。”

詢及慕尤丁在2月29日的聲明，賽哈密回應：“這就是為什麽我提到，兩人必須坐在一起討論這個問題。

“馬哈迪說過，他同意立即回來擔任土團黨主席，接下來的事情超出我的範圍之內。”

慕尤丁2月29日以“代主席”身分發文告指出，敦馬哈迪已在2月24日隨著土團黨退出希盟後，宣布辭去土團黨主席職。

慕尤丁沒挑戰敦馬競選主席

文告指出，根據土團黨16.9黨章，一旦主席職停職或被停職，總裁將接代其黨職，直到下屆選舉選出新主席為止。

在土團黨3月16日的提名日上，慕尤丁沒有挑戰馬哈迪競選主席職，反而尋求蟬聯土團黨總裁職，受到原任署理總裁拿督斯里慕克力及莫哈末法依茲阿茲里桑的挑戰，形成三角戰。

除了總裁職，署理總裁職也上演三角戰，原任總秘書拿督馬祖基、霹靂大臣拿督斯里法依沙以及阿納斯阿卡沙皆提名競選這黨職。3個副總裁職出現15人競爭，以及168人提名競逐20個最高理事職。

賽哈密早前指出，有鑒於冠狀病毒病疫情施虐，該黨將推遲最高理事改選和年度大會。