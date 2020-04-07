警捕6千違令者不符程序 律師：需出示逮捕令

（吉隆坡7日訊）自我國從3月18日起執行行動管制令至今，警方共逮捕了6048名違令者，針對此事，專攻刑事法的律師指出，這種大規模逮捕行動或有欠法律依據。

《當今大馬》引述律師公會刑事委員會聯合主席兼執業律師雷葉隆（Jacky Loi Yap Loong）的談話指出，《刑事程序法典》規定，若嫌犯所涉罪行的刑罰在3年監禁以下，而且不在刑事法典底下，那麼，警方逮捕嫌犯時必須出示逮捕令。

他說，警方如今所逮捕的違反行管令者都涉嫌違反《2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）》。但在此法令下，一旦罪成，被告將面對判罰款1000令吉或監禁6個月，或兩者兼施的刑罰。

“因此，這很清楚說明，（警察）不能在沒有逮捕令的情況下逮捕違令者。”

他指出，警方理應發傳票給涉嫌違反行管令者，並要求對方在特定日期上庭面控。

“另一種選擇是，當局應讓違令者罰款。”

公民組織提醒，警方可以逮捕違令者，但應該在2019冠病疫情結束後才提控，以免拘留所爆滿。

不應用阻差辦公合理化逮捕

律師：只援186條文不合理

律師雷葉隆說，警方大肆逮捕違令者之舉令人感到擔憂。

“警方不能援用《刑事法典》第186條文（阻差辦公罪名）來合理化逮捕。”

他指出，《1988年傳染病防治法令》第22條文已經涵蓋了妨礙公務員執法的條例，該條文規定，一旦罪成，初犯者將面對監禁2年或罰款，或兩者兼施的刑罰；重犯者則將面對監禁5年，罰款或兩者兼施的刑罰，若是連續犯，則每天可罰款200令吉。

“大部分被捕者最終在法庭被控抵觸《1988年傳染病防治法令》，而不是違反《刑事法典》第186條文（阻差辦公）。”

他說，雖然在某些情況下，警方援引《刑事法典》第186條文是恰當的，但一概以此法條來逮捕抵觸《2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）》的人士，既不合理也沒有根據。

“援用《刑事法典》第186條文不是解決辦法，也無法解決疫情的擴散的問題。”