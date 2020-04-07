職總：為免僱員被裁 “政府應暫把裁員列非法”

（吉隆坡6日訊）大馬職工總會以不列入薪資津貼範圍的人士或者面對裁員風險為由，呼籲政府暫定在一段時間內把裁員列為非法行為。

《透視大馬》引述大馬職工總會總秘書索羅門的聲明內容指出，目前月入4000至8000令吉的僱員，其前途就掌握在僱主的手里。

根據首相慕尤丁周一宣布的附加配套，政府將會給每月收入低於4000令吉的職員提供600至1200令吉不等的薪資津貼，然而要求僱主必須繼續僱傭長達6個月的時間。

索羅門說，月入4000至8000令吉的僱員占了中小企業僱員人數的30至40%，而他們可能會因僱主要削減成本而失去工作。

“最即刻的方案就是政府推出一個緊急僱傭條款，讓裁員在一段時間內被列為非法行為。”

索羅門感謝政府向僱員派發1000令吉的援助，但這並不夠支撐超過2周的生活。

“這部分的僱員迫切需要的是政府和僱主承諾，他們還是可以保住工作。”

他也提及，大部份屬於M40群體的僱員，其實都居住在城市地區，而生活成本也更高。

“減薪或是失業對他們而從各個層面而言都是災難性的。”

索羅門說，目前職工會收到超過300項投訴，包括僱員被施壓“說服”請無薪假或接受減薪的安排。

“盡管政府已經向僱主發出強烈的警告，即不能夠裁員和減薪，可是這樣的事情還是發生了。”

他也認為，這些投訴只是冰山一角。

他呼籲政府採取嚴格措施來保護僱員的生活，不會讓無良僱主愛獲得政府的援助後，仍然通過各種漏洞禍害僱員。

“當中小企業反對公布財報證明財務狀況下跌，以合理化裁員或是減薪時，我們就覺得有貓膩。”

“這能夠被解讀為部分中小企業試圖通過不正當的手段取得援助或是津貼，借此增加財富。”