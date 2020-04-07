華總：查詢領援金 民眾湧銀行引感染危機

（吉隆坡7日訊）華總會長丹斯里吳添泉籲請政府盡快採取行動，避免大批群眾湧往國民儲蓄銀行查詢和領取國家關懷援助金的現象，全面杜絕隨時可能引發的防疫疏漏危機。

他建議政府，安排所有銀行都能為群眾提供查詢和為符合資格者直接領取現金的服務，以更快速、分散集中人群和確保作足防疫措施的方式下放發。

他發表文告說，雖然群眾可通過其他銀行的出納機領取有關援助金，但對於沒銀行戶頭或有意查詢的群體，還是在昨天開始的放發行動中，紛紛湧往國民儲蓄銀行，再加一些地區因缺乏警方人員的維持秩序，導致出現爭先恐後的情況。

吳添泉也是沙巴中華大會堂會長，他以亞庇的情況為例指出，許多群眾一大早便湧往國民儲蓄銀行，大排長龍到門外，現場缺乏執法人員維持秩序，許多民眾幾乎是近距離（沒有根據行管令規定的至少一公尺距離），也在沒戴上口罩的情況下等著進入查詢和領取援助金。

他擔憂，如果情況失控，類似行管令在上月一開始宣布當天，大批人民漏夜湧往警察局領取表格要辦理越州準證，導致失控並可能引發感染危機的現象重演（警方也在淩晨宣布取消表格措施）。

他認為，政府應關註和監督國內，尤其是鄉區或偏遠城鎮發放援助金的情況，並提供人民最大的方便和安全措施。

他提及，根據內陸稅收局在國家關懷援助金的修正問答中公布的“如何放發”部份，顯示“對於沒戶頭或是匯不進戶頭的受惠者，可通過國民儲蓄銀行付現金”，再加上查詢在內，相信是導致群眾湧往國民儲蓄銀行的最大主因。

他希望政府和國家安全理事會正視此事，並馬上採取糾正措施，以確保一切在順利和安全中進行。