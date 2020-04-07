鼓勵病患VAS方式領藥 衛部吸納運費

（吉隆坡7日訊）衛生部鼓勵長期病患者在行動管制令期間，通過現有的4種藥劑附加價值服務（VAS）方式領藥，若選擇郵寄藥物，該部將吸納運送費。

衛生總監拿督諾希山於今日在臉書發文指出，病患可通過VAS的郵寄、取藥車道（Pandu Lalu）、藥物櫃（Locker4U），以及預約方式領藥。

他說，當局鼓勵病患在行動管制令期間使用郵寄藥物的服務，因為此方式可直接將藥物送上門，無需親臨醫院或衛生診所。

“為減輕病患的負擔，由4月6日起至6月30日，估計為數63萬8000令吉的郵寄服務運送費，將由衛生部吸納。”

“病患遵從治療是重要的一環，以及要確保藥物供應在限行令期間不受影嚮，並維持社交距離。”

諾希山說，之前的郵寄服務運送費是5令吉30仙至10令吉60仙，視重量與運送區域而定

，並且是由病患自行承擔，以及在收到藥物時，必需支付現款給馬郵政公司。

“可郵寄的藥物是片劑及膠囊等，而液狀藥物及需要特別儲藏方式的藥物如胰島素，病患受促使用VAS服務的其他方式。”

他補充，若要了解VAS服務的詳情，病患可聯系衛生部醫療設施的藥劑組，或他們接受治療的地點，以登記獲取有關服務。

任何有關藥物的疑問，可以聯系全國藥劑中心（NPCC），電話號碼是1800-88-6722（周一至周五，上午8時至下午5時，公共假期除外）。