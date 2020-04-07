內長籲嚴厲取締偷渡 航公如公敵應重罰

（新山7日訊）內政部長拿督斯里韓查再努丁指出，在我國對抗新冠肺炎疫情實施行管令之際，仍有偷渡客悄悄進入我國，各執法單位將聯手更嚴厲打擊非法途徑入境我國的偷渡人蛇，特別是要揪出負責牽線的舵公，依法處分。

“偷渡客若沒有本地國人牽線，相信無法通過非法途徑進入我國，而負責牽線的

大馬人，也就是舵公，就猶如國家的敵人，因為他們把沒有合法證件的偷渡客帶進國土。”

他說，由於偷渡集團不時更換登岸地點，因此相關執法單位包括警方、海事執法機構、海軍、水警等必須彼此合作，互通情報，從而逮捕人蛇。

***應重刑處分舵公

他強調，這批本地舵公一旦被逮捕，必定會加重刑法處分。

韓查再努丁今天巡視新山市中心的蘇丹依斯幹達大廈（新山關稅、移民與檢疫大廈，CIQ）的出入境情況，移民局總監拿督凱魯和柔佛州移民局長拿督巴哈魯丁也陪同隨行。

韓查再努丁隨後在柔佛州警察總部出席匯報會並召開記者會說，目前每天取道柔州出境關卡返回印尼的人士約700名，當局經不允許印尼國籍人士進入我國，在此冠病疫情嚴竣時刻，執法單位必須更有效率加強海陸邊境管控，杜絕偷渡人蛇。

“至今除了觸犯行管令而被捕的本地和外籍人士，尚無透過‘老鼠洞’入境的案件。”

另一方面，韓查再努丁也說，從本月1日至昨天下午4時，約有1萬1698國人取道蘇丹依斯幹達大廈的關卡回到大馬，他們都必須落實14天隔離期限。