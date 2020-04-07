微納技術殺菌消毒 防前線員交叉感染

(吉隆坡7日訊）大馬皇家警察早前曾在大使路大道收費站，使用微納消毒技術展開消毒示範，定時的消毒工作可避免前線人員受病毒交叉感染變得非常重要。

有關消毒示範是由馬來西亞MY Treasure 納米消毒技術研究專家黃志源博士指導下進行的。

黃志源指出，微納鋅粒子特有的表面效應，容易與所接觸的細菌產生親和力。鋅離子具有氧化還原性，會刺破細菌膜蛋白結構，令其失去活性，達殺菌目的。

他表示，當細菌被殺死後，生命力強大的鋅離子又會從溶解的菌體中游離出來，再與其它細菌接觸，完成新的殺菌任務，具有很強的殺菌活性。

他披露，目前市面常見的納米消毒產品以納米銀為代表，具持續時間長、廣譜殺菌、殺菌效果強等特點，已在市面獲廣泛應用。但納米銀產品的生產成本較高，也容易氧化變色；而且銀在人體內不參與代謝，大量使用恐對人體帶來危害。

據研究數據顯示，微納鋅離子對已知的多種常見細菌均有良好殺菌抑菌效果，並持久有效。研究也證明，納米鋅對伊波拉、H1N1有高效的抑菌效果，對金黃色葡萄球菌、白色念珠菌等多種致病菌的殺滅率，可達99.999%以上。

“而微納鋅食物級無毒的安全性，解決了部隊人員須定時消毒長時間使用，卻不會造成皮膚過敏等問題。微納鋅除了可消毒人體外，現場也示範了消毒物件與臨時衛生間等。”