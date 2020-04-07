蔬菜滯銷 魚池菜農減耕種

（大山腳7日訊）2019冠狀病毒病大流行及政府頒布行動管制令雙重打擊下，大山腳魚池菜園的菜農面對蔬菜收成後銷售網路的問題，菜農被迫以低價批售蔬菜，一些菜農為免血本無歸，已採取觀望態度和減少耕種活動。

菜農孔光良（76歲）說，他的菜園只有約半英畝大，因此受影響的幅度不是很大。

孔光良的菜園種有菜心、蕃薯葉、莧菜、空心菜、生菜和馬來芹等。他說，行管令以來，他種植的蕃薯葉和馬來芹銷路很慢。

“蔬菜如過了收成期會熟過頭而老化，那時就得剷除丟掉！”

他說，他種植的蔬菜依賴大山腳巴剎的菜攤收購去批發或零售，然而很多攤檔在行管期間不開檔，巴剎也在管控下減少人潮，很多餐館也沒營業，因此菜農收成的蔬菜銷路都變慢了。

“上星期，原本有一批莧菜和空心菜眼見就要因老化而被剷除了，幸好有人及時來收購。我把收成載去給買家，也必須接受低價出售。”

他說，像他這樣小規模的菜農，收成後的銷售網路都減少了逾10%，那些產量大的菜農肯定會受到更大的衝擊。

開檔菜販顧客也減

菜農陳和成（63歲）說，他把收成載去巴剎批給菜販，然而行管令已導致銷路受到影響，因開檔營業的菜販和到來巴剎的顧客也減少了。

他說，街邊和夜市小販更完全不能開檔做生意，這一群體的銷路如今已不在。

他說，一些菜農已停止耕種活動，只能觀望疫情的進展行事。

“我也減少耕種了。如果天氣好，一般上空心菜20多天就可收成，莧菜30多天可收成，現在冠病大流行讓人感到害怕，開檔做生意的菜販也少了，如果收成過剩，只好送給人。”