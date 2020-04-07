路障拍攝意圖抹黑 總警長：將面臨嚴厲

（吉隆坡7日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密指出，那些故意在路障處拍攝警察執勤人員的錄像或照片，意圖在社交媒體上抹黑警方的人，將面臨嚴厲的處罰。

阿都哈密日前接受馬新社專訪時如是指出，並表示這種故意讓人對警方產生負面形象的做法是一種不負責任的行為，而且也違反了行動管制令。

“我想強調的是，軍警人員在全國各地設路障不是為了好玩，也不是為了故意要給公眾帶來不便。”

他說，警員們正在執行一項崇高的使命，他們冒著感染冠狀病毒病的風險設置路障檢查來往車輛，目的就是要阻斷冠病疫情蔓延。

“需提醒那些做這樣事情的人（指為塑造警察壞形象而拍攝或拍照的人），有很多人會盯著你，等著逮捕你。”

阿都哈密指出，民眾出去買東西，這不是問題，但如果他們故意出去記錄路障，那就是犯罪，因為執行任務的警察不是在拍攝節目。

他說，警方一直在努力確保路障執勤人員的安全，他們也必須與被檢查的民眾保持社交距離，以策安全。

阿都哈密指出，他也親自到路障巡視，確保所有值勤的警員都戴上口罩和手套，並使用消毒搓手液洗手。

“每當他們（值勤警員）將車子停下時，他們不能站得離汽車太近，也不能觸碰轎車，這是一個標準的操作程序。警員只能問司機他要去哪里，之後，這些警員必須洗手。”