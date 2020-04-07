不曾申請沒獲通知簡訊 納吉否認羅斯瑪獲援金

（吉隆坡7日訊）前首相拿督斯里納吉澄清，他的妻子拿汀斯里羅斯瑪並沒有如社交媒體廣傳般獲得800令吉國家關懷援助金。

他今日在臉書貼文表示，社交媒體廣傳指羅斯瑪已獲準可領取800令吉國家關懷援助金，正如政府的宣布，當局會根據內陸稅收局的資料庫自動發放援助金，無需申請。

他聲稱，其妻子說她不曾申請，也不曾收到簡訊通知，她符合資格獲得這筆800令吉款項。

他也登錄了是否能獲國家關懷援助金的網站查詢，但發現沒有羅斯瑪獲援助金的記錄。

因此，他不排除這是網民在社交媒體制作假圖及散播假消息。

“我們都知道，社交媒體作者都是編輯圖片和視頻的專家。”

不排除有人散播假消息

納吉強調，如果此事屬實，那800令吉會自動匯入其妻子的銀行戶口中，這筆錢將捐贈給政府的冠病基金。

他歡迎新聯盟政府嘗試盡力幫助在這非常疫情期間，可能因冠病面對危機的人民。

他表示，任何收到這筆新聯盟政府援助金的人，若認為他們並不需要，都可捐給政府的冠病基金。

“負責管理冠病基金的是國家天災管理機構（NADMA），捐款可匯入Muamalat銀行的國家天災援助基金戶口16010001138714，這是把錢還給政府的最快途徑。”

納吉文中也調侃，千萬不要錯把錢匯到了希望基金去。

據知，社交媒體昨午流傳出指羅斯瑪成功申請援助金的截圖，甚至有她的“身份證號碼”，記者也曾嘗試使用這組號碼查詢，結果顯示成功可申請到800令吉援助金。