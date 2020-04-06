疫情惡化 返家休養 讓出床位 女大生癌逝

（檳城6日訊）為了安全和讓出床位給新冠肺炎患者，浮羅山背一名抗癌已10年的23歲女大學生，在家養病時病情惡化，昨日凌晨提早慶生及與親人告別後，含笑離世。

這名華印混血女生為切爾希欣迪安（Chelsea Cyndyon），多年來都在醫院養病，但在今年2月，因我國新冠肺炎疫情惡化，她與父母親商量後決定回家休養。

豈知，原將在4月15日迎接23歲生日的她病情突然惡化，昨日凌晨1時25分在家中病逝。

死者父親多米尼克說，女兒當時有告訴她，新冠肺炎時期可能會有很多這類病患入院，她願意讓出床位助人。他與妻子也基於安全問題，而答應了女兒。

他說，女兒似乎知道將不久於人世，前天時就要求他購買生日蛋糕以提早慶祝生日，想不到她在切過蛋糕及接受親友的祝福後就離世了，讓家人不捨與傷心。

他指出，女兒14歲時被醫院診斷出患上骨癌，經治療已康復。孰知在她16歲生日那天卻接到醫生通知，說她癌症復發且僅剩數個月的生命。

他說，這晴天霹靂的消息讓他一家人非常不安與擔心，反而是切爾希，即使生存機會受挫仍不表沮喪也沒被病魔打倒，咬緊牙關配合治療堅強求存，成功贏到另7年的壽命。

他說，女兒回家養病的2個月來，一直需依靠氧氣管，她有留下遺言，就是:“化療之路好長”，這讓他與妻子非常心酸。他慶幸女兒很堅強，還能微笑到最後，安祥告別。

切爾希的母親瑪麗安，是人民公正黨浮羅區部婦女組主席，一直以來積極活耀。她與丈夫昨早領出愛女遺體後舉辦了簡單的喪禮，獲浮羅勿洞區州議員莫哈末都雅幫忙與慰問。

停學缺課自修 PMR SPM成績優異

切爾希於2011年1月首次被診斷出患有骨肉瘤（骨癌），儘管她在中二時曾停學1年自修，但她在PMR初中評估考試中還考獲7A的優異成績。

積極抗癌的她，在16歲時因骨癌復發須接受治療，那年起她被逼缺課自修，驚喜的是，她在SPM大馬教育文憑中考獲6A2B優異成績，令人鼓舞