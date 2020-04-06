雪4月起增42路障封34路

（沙亞南6日訊）雪州警察廉正與標準執行組主任莫哈末依斯邁披露，為了更嚴厲執法，讓民眾乖乖在家，警方在第二階段行動令中，增加42個路障地點，所以至今共有94個路障地點。警方接下來還會封鎖雪州地區的34個替代道路，以防民眾趁機外出。

他今天下午3時代表雪州總警長拿督諾阿佔，在雪州警察總部召開記者會上說，早前的第一階段行動管制令，雪州地區只設置了52個路障地點，並全天候24小時在這些路障執勤。不過，從本月1日起，警方在第二階段行動令中，增加42個路障地點。

“雪州警方目前在州内设有94个路障，接著下来还会封锁34个替代道路。”

他指出，為確保民眾在第二階段行動管制令期間乖乖待在家，警方會在高級住宅區、組屋及花園增加突襲檢查（Snap Check）；警方由始至今已展開3124次突襲檢查。

另一方面，莫哈末依斯邁說，雪州警方目前接獲859宗有關行動管制令的投報，並已開了596個檔案調查。在第一階段行動管制令的首5天（3月14至22日），雪州警方逮捕3名違反行管令的人士，因為當時警方是以勸告為主。

“第二階段行動管制令（4月1日至昨天），由於警方採取更加嚴厲的行動，則有513人因沒有合理的外出理由而落網。他們當中大多數是年輕人，部分涉及搶劫案、毒品、破門行竊等。除此，有的人因在外跑步及聚集而被捕。”

他指出，警方截至昨天逮捕了1225名違反行管令者，分別是115名男子及71​​名女子。這些被捕者，有57人已被提控上庭；他們是在2020年防範及控制傳染病條例第11條文以及刑事法典第186（妨礙公務員執行任務）條文下被提控。

已撤僑1205人 5有症狀送院

莫哈末依斯邁透露，截至昨天，一共1205名大馬人乘搭12架專機從海外回國，當中有5人因出現冠狀病毒病症狀而被送往雙溪毛糥醫院。

他指出，這些從海外回國者，分別從倫敦、香港、曼谷等國家返國。205人當中，903人的冠病檢測結果是陰性

另外，提及被指示隔離的雪州警方人數，莫哈末依斯邁說，目前有6名警官及37名低階警員居家隔離。