10萬人參加巴國傳教士集會 或包括來自大馬信眾

（伊斯蘭堡6日訊）巴基斯坦官方披露，他們已找到並隔離了2萬名拉合爾伊斯蘭傳教士集會的出席者，但當局還在繼續尋找其他數十萬名參加者，相信包括來自馬來西亞的參與者。

衛生總監拿督諾希山週日揭露，吉隆坡大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會的出席者當中，有一批人至今仍逗留在國外繼續參加其他集會，因此，衛生部促請他們回國後充分合作，接受檢驗，以免把新冠病毒傳染給他人。

“我們發現還有一些上述傳教集會的出席者人在國外，包括在印度、蘇拉威西及巴基斯坦，而他們也還沒回國。”

“希望他們回來之後，我們能在警方、移民局的合作下，確保他們前來檢驗。”

此外，根據巴基斯坦主辦當局的消息，有逾10萬人出席這場於3月10日至12日舉行的伊斯蘭傳教士集會，出席者包括中國、印尼、尼日利亞和阿富汗公民。

法新社報導指出，巴基斯坦官員周日（4月5日）宣佈，參加這場活動的穆斯林必須接受2019冠狀病毒（COVID-19）檢測或隔離。

據悉，位於巴基斯坦西北部的開伯爾·普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），至今有5300名傳教士被隔離並接受檢測，其中一些人的檢測結果呈陽性。

該省發言人說，數以千計的塔布里派（Tablighis）穆斯林因全國各大高速公路關閉而滯留在各地區。

此外，巴基斯坦官員指出，在旁遮普中部城市拉合爾和南部信德省，各有大約7000人和8000人被隔離，在西南部的俾路支省，也有數十人被強制隔離。

參加者已有154列確診 至少2死

巴基斯坦的辛迪省政府說，大概有數百名信徒已經在當地被限足。辛迪省政府譴責這些人不顧防疫禁令，罔顧傳播病毒的風險。

巴基斯坦官方揭露，旁遮普省和辛迪省截至目前已經有至少154名參加過這場祈禱大會的信徒新冠檢測呈陽性，至少2人死亡。

此外，巴勒斯坦加沙地帶最早死於新冠病毒的2人也被證實曾參加這場在巴基斯坦境內舉辦的信徒大會。當時，這場宗教大集會吸引了70多個國家的信徒前來參加，卻在舉行到第二天時被叫停，原本應該持續5天。