網傳阿拉伯文信函 末沙布深信非哈迪所寫

（吉隆坡6日訊）對網上流傳的一封被指是伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺手筆的信函，國家誠信黨主席莫哈末沙布表示質疑，並表示他還在等待哈迪阿旺對這封充滿爭議的信作出否認。

他相信，這封以阿拉伯文書寫的信，非來哈迪阿旺親筆所寫。

他告訴網媒《當今大馬》，在私人層面，他基於哈迪阿旺對方是一名宗教司，當年在伊斯蘭黨時是受到對方所引導，因此相信該封信件的字跡並非出自對方。

“雖然我們兩人如今的政治立場各異，但我依然尊重對方作為一名宗教司的地位。”

末沙布坦言 ，如果該信確實真的是哈迪阿旺所寫，將會重挫其作為宗教司的形象與地位。

非常時期勿搞政治鬥爭 胡棟強籲哈迪合作抗疫

民政黨署理主席胡棟強抨擊伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺，在新冠肺炎疫情不斷升溫的時候，還有心情去搞政治，到國際社會去搬弄是非。

他希望朝野領袖都知道，現在不是搞政治鬥爭的時候，而是應該朝野合作對抗疫情的時候。

根據報道，哈迪阿旺發函給眾多國際伊斯蘭領袖，內容涉及解說我國近期的政治局勢。這封題為“和平的改革行動，而非奪權與革命”的信函，內容涉及指控希盟和人民公正黨主席拿督斯里安華，同時也捍衛2月杪“喜來登政變”與國民同盟政府的成立。

對此，胡棟強感到非常遺憾與失望，“慕尤丁日前委任哈迪阿旺為首相對西亞特使，目的是讓他協助國民聯盟政府，進一步活絡與西亞國家的外交和國際關系，而不是讓他有機會到國際去搬弄是非。”

他於今日發出的文告中，提醒伊斯蘭黨領袖不要再花費時間在無聊課題上，他們應該拿出誠意，協助政府如何去加強防疫工作，那才是更為實際的。

“伊斯蘭黨本身執政的州，吉蘭丹到昨天為止有141宗，登嘉樓也有84宗確診病例！伊斯蘭黨目前應該把關註力放在抗疫，而不是高搞政治鬥爭，不要忘記，你們現在已經是聯邦政府的一份子，應該把關註力放在人民身上。”

胡棟強說，馬來西亞新冠肺炎確認病例已增加到3662宗，其中61人死亡，根據衛生部消息，病例可能於月中達到高峰，這是多麼的危險，不論是政黨領袖，人民，都應該互相配合作足防範行動，不是選擇在這個時候上演政治攻防戰。

“人民目前是要看到疫情獲得控制，盡快解除行管令，讓他們可以恢複工作應對一家大小的生活開銷，不是看你們這些人在吵架，不要再花費時間，沒有人對伊斯蘭黨政治動作感到興趣，這動作反而只會造成人民的不滿。”

卡立沙末：制造希盟反伊印象 哈迪信函內容具污衊性

國家誠信黨宣傳主任卡立沙末揭露，伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪在致給伊斯蘭國家領袖的一封信函中，指控人民公正黨主席拿督斯里安華是一名危險的“世俗務實主義者”，同時也是“道德敗壞與個性糟透者”。

“安華更被誣衊成是馬來西亞反伊斯蘭群體的領袖，且獲得‘基督教黨’民主行動黨的支持。”

對哈迪阿旺使用負面、惡劣形容詞將希盟聯盟友黨標簽成乖離宗教與反伊斯蘭者，卡立沙末批評哈迪阿迪非常的不負任，也很刻意。

他坦言，哈迪阿旺在最近致給全球伊斯蘭運動組織領袖的信函中的言論，讓國家誠信黨深表遺憾與錯愕。

卡立沙末也是沙亞南區國會議員；他於今日發文告指出，哈迪阿旺指控希盟是由一群非穆斯林人士所掌控，除了深受共產黨及基督教所影嚮，還獲得美國、歐洲、新加坡、猶太人和共濟會組織領袖的支援。

錯誤訊息公告天下

他說，哈迪阿旺所寫信函的內容充滿著詛咒、誹謗、混淆視聽與虛假的描述，更把希盟領袖形容為反伊斯蘭的派別。

“非常明顯的，哈迪阿旺在論及國內政治與現況時，試圖以錯誤的訊息公告天下。”

他說，哈迪阿旺把國家誠信黨標簽為世俗與自由化伊斯蘭政黨，是由安華和行動黨領袖所成立。

“對方嘲諷國家誠信黨上下為從伊斯蘭黨脫離出去的機會主義者。種種指責就要將希盟塑造成一個反伊斯蘭的政黨，是在威脅伊斯蘭的組織。”

針對哈迪阿旺聲稱前首相敦馬哈迪的倒台是由一個陰謀背後操控，好讓反伊斯蘭領袖上台的指控，卡立沙末也作出駁斥，並強調希盟友黨領袖一直與馬哈迪同在，共同捍衛伊斯蘭作為聯邦宗教的地位。

他籲請國人拒絕這些由伊斯蘭黨主席發動的仇視、誣衊與誹謗的政治舉動，因為這是一種骯髒的手段。

“哈迪阿旺以阿拉伯文書寫的信已經在網上瘋傳，但伊斯蘭黨領袖至今依然保持沉默。”