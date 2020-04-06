李文材：即時追蹤接觸者 檢驗報告最好24小時出爐

（怡保6日訊）衛生部前副部長李文材認為，我國的新冠肺炎檢驗速度必須有所提升，最好是在進行檢驗後的24小時之內拿到成績報告，這樣才能進一步採取更有效的防範措施。

“檢驗報告出爐的時間有5分鐘、15分鐘、30分鐘及45分鐘不等，所以這些都是可以解決的問題，一旦拿到報告，就可以馬上追蹤與確診者有關聯的人士。”

他今午3時在臉書直播以華語表示，衛生部偶爾會尋找一些傷風病患或受到肺炎感染的患者進行抽樣檢測，而在這些樣本當中，其實受感染的機率是相當低的。雖然我國檢驗的數量少過韓國，但這數目相對而言應該是足夠的。

“現在問題是檢驗的數目與檢驗的成績是兩回事，一個人檢驗後可能需要等三四天才知道結果。現在一天進行檢驗的病患介於兩千到三千人，前天仍有八千多人還不知道報告。”

此外，李文材說，根據衛生部總監所言，衛生部預計這星期能做到1萬6000個檢驗，但視目前情況來看，他不認為衛生部有達標，這方面衛生部也應加以提升。

他也希望衛生部能提供更多有關哪些社區有受到感染的資訊，因一個縣屬所涉及的範圍很廣，衛生部有必要告訴人民哪一個區或住宅區受到感染，包括最近兩三個星期，這些地區是否有感染的情況發生。

他認為，若衛生部能做到這點，大家才能知道相關地區是否有持續感染的風險，屆時也只需封鎖這些有傳染現象的小區，不用封鎖完整座城市。(BPK)

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車禍犯罪率減少

行管令有正面影嚮---主

李文材表示，雖說行管令對國家帶來很大的影嚮，也為人民帶來不便，不過從其他方面來看，其實還有一些是正面的，如犯罪率和交通意外減少，部分疾病如骨痛熱癥、食物中毒，甚至是今年初爆發的普通流感也大幅度減少。

“當行管令結束，國家在逐步開放後，我希望政府能做得比較細心，其一就是小區管理，其二就是允許風險低的行業在限制時間內營業，一些門市只要能確保有保持社交距離和進行消毒措施，其實皆可繼續營業，因延長行管令將對國家的經濟造成很大傷害。”

他也建議政府在這段期間檢討一些政策，包括獲取更多資源來促進電子商務，包括開發外帶食物的行業，不要讓一兩家公司壟斷市場，讓更多人民自動發展這類行業。

他認為，抗疫並非只是首相、衛生部和國家安全理事會的責任，其他部門則無影無蹤，這是全民正面對的問題，其他部門應趁此機會來協助人民面對疫情過後的轉型。

直播的最後，李文材表示他將在接下來幾天休息，直至10日才會開直播與大家進行交流。