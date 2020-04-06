4月5黑色星期日 捉不宅家554人控213人

（布城6日訊）行動管制令落實後的違規人數原本已呈下降趨勢，但昨天，即星期天的違規人數反而激增51%，共有554人被逮捕，213人被控上庭。

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利於今日在首相署召開記者會說，從行動管制令於3月18日實施至今，共有6048人不守規宅家，而昨天的違規者中，有489人遭延扣調查，另外65人則獲得保釋。

他也透露，昨天共有213人被控上法庭。

依斯邁沙比利相信，昨天的違規人數激增，是因為很多人趁星期日外出。不過，隨著衛生總監在每日例常匯報會上指新冠肺炎確診病例出現增長趨勢，他警告民眾，警方會更嚴厲的對付違規者。

不管周日須天天待在家

“我希望每一天都是人民的假日，待在家休息，不要因為周日的降臨就有大批人外出，警方會展開更強硬的對付行動。”

依斯邁沙比利說，執法人員在昨天進入第六天的第二階段行動管制令，在全國展開743項設路障檢查行動，檢查了29萬3051輛交通工具。

他表示，執法人員至今已在全國展開2萬5818項突擊檢查，包括檢查4822間店屋。

另外，依斯邁沙比利指出，在房屋及地方政府部協調下，政府於昨天在9個州的56個地區展開消毒工作，包括柔佛州27個地區及砂拉越州6個地區。

他說，進行消毒地點包括113個公共場所，如宗教場所、巴剎、超市及住宅區；與此同時，共有19棟政府大廈及3個地區的人民組屋（PPR），合共4872個單獲得消毒。

“政府也到7個人民組屋區的8944個單位進行消毒，包括多元用途禮堂、祈禱室及游樂場。”

班底谷超過300人確診

依斯邁沙比利透露，截至昨天，被隔離到全國各地隔離中心的返國公民共有6698人，包括昨天的925人，而昨天投入運作的隔離中心共有118所。

他說，從國外回國的馬來西亞公民都遵守政府制定的強制進行14天隔離措施，他們是直接到隔離中心，政府對此表示感激。

他說，政府將確保國人在隔離中心的福利與健康同樣受到照顧；至今沒有人針對隔離中心內的運作向政府作出投訴；政府則會確保擁有足夠的交通，將他們送到中心接受隔離。

詢及班底穀確診患者超過300人，是否實施加強行動限制令時，依斯邁沙比利解釋，目前政府還在評估哪些疫區需要加強行動管限制令，最重要是必須縮小封鎖範圍。

“之前一個地區出現感染群，封鎖範圍涵蓋周邊的邨莊，範圍太大了。若在班底穀，人口密集，需要鑒定哪個地方要全面封鎖。這必須要有新的標準作業程序。”

撤銷酒廠行管期運作許可

依斯邁沙比利指出，政府已撤銷給予酒廠在行動管制令落實期間運作的許可。

他說，在首相丹斯里慕尤丁於周一主持的內閣特別會議，政府已作出決定，撤銷發給酒廠的批準信。

社交媒體如WhatsApp群組及臉書，周日出現許多酒廠Heineken及Carlsberg獲準在行動管制令期間運作的討論。依斯邁沙比利指出，“國際貿易及工業部會即刻發出撤銷信件，因此不再存在酒廠在這期間運作的問題。”

對雪蘭莪州允許修車廠及汽車零件店從上午營業至下午4時，依斯邁沙比利強調，在行動管制令期間，是由國家安全理事會決定哪些店可以營業，而不是地方政府決定。

他希望各州政府及地方政府配合中央政府，遵守國安會的決定。

勿爭先恐後取援金

針對周一起發放的國家關懷援助金造成銀行擠滿人潮，依斯邁沙比利勸請人民不要爭先恐後湧到銀行，政府已允許其他銀行提款機不徵收1令吉提款費用。

他說，民眾若要到銀行，必須堅守社交距離及排隊，銀行也必須控制進出人數，遵守限制令。

他說，除了在銀行及購物時要保持一米的距離，留在家也是對前線人員的回報。

“為報答前線人員的貢獻與付出，我們需要遵守政府發出的指示，那就是請留在家以及保持一米的社交距離，這就是我們需要做的。”

待擬定新規則 獅城大馬人禁回國

詢及在新加坡工作的馬來西亞人想要回國時，依斯邁沙比利說，隨著早前與新加坡政府定下的協議出現一些變化，在政府仍未與新加坡外交部完成會新條款的協商前，在新加坡工作的馬來西亞人不獲準入境我國。

“根據我們所知道，雖然有數萬人想要回來，但我們獲告知，昨天只有3個人越過長堤回到馬來西亞。”

他說，政府的指示是，在還未獲得新加坡政府批準，證明他們沒確診新冠肺炎前，這些在新加坡工作的馬來西亞人不能回國。

“這是馬來西亞政府早前與新加坡政府達成的協議，就是他們（在新加坡工作的馬來西亞人），在返回馬來西亞前必須檢驗。”

“他們必須出示證明他們已經接受檢驗，證明檢驗結果呈陰性的信函。”

依斯邁沙比利透露，政府已要求兩國外交部，以及來自人力資源部的代表等，就已有變化的協議商討新條款。

“我相信外交部會於周二的會議向我們匯報商定的條款。”