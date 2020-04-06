安努亞：新增25例 直區累積659確診

（布城6日訊）聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙披露，截至本月5日下午止，聯邦直轄區新增了25宗新冠肺炎確診病例，共累計659宗確診病例。

他透過臉書直播時，根據直轄區國會選區列出確診病例說，峇都新增6宗（共26宗）、甲洞無新增病例（共12宗）、泗岩沫新增1宗（共60宗）、武吉免登新增8宗（共45宗）、班底穀無新增（共27宗）、士布爹無新增（共318宗）、布城新增1宗（共37宗）、旺沙馬朱新增1宗（共30宗）、斯迪亞旺沙新增3宗（共22宗）、帝帝皇沙無新增（共37宗）、蕉賴新增2宗（共11宗）及敦拉薩鎮新增3宗（共34宗）。

他表示，仍有477名確診病患在接受治療及9宗為死亡病例。他要感謝前線人員，尤其是醫務人員的努力及協助。

此外，他提到，有關吉隆坡City One大廈及公寓被列為“加強行動管制令”的地方，共派出51名軍人、警察及衛生部官員等駐守該大廈及公寓。

“截至昨日為止，其中一棟單位已有25宗確診病例，因此居民須給予配合，採訪的媒體也須保持社交距離。”

另一方面，安努亞聲稱，聯邦直轄區部共設有5個隔離中心，安排曾與冠病確診病例接觸的人士及剛從國外返國的國人居住。

他披露，晶冠酒店共收留94人、國家運動理事會收留168人、馬來西亞社會研究所收留132人、Lotus酒店收留29人及大使路馬來西亞反貪研究院收留202人。

“直區也設立5個流浪漢收容中心，安頓587名流浪漢，其中507人為公民及80人為非公民。直區部每日供應6餐膳食及睡褥，及陸續為他們增添被單。”