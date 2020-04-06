隔離中心就在樓下 雙威金字塔酒店住戶抗議

（八打靈再也6日訊）雙威城度假村套房酒店住戶們申訴，管理層沒事先知會及獲居民許可下，便擅自同意將樓下的雙威金字塔酒店作為新冠肺炎隔離中心；因此，要求管理層馬上採取行動，將隔離者安排至更適當的地點。

相關住戶在臨時召開的對話會上聲稱，該棟建築物共有29層，12層為雙威金字塔酒店，另17層則是雙威城度假村套房酒店，該建築物並非百分百的酒店。

據知，雙威城度假村套房酒店有約40名私人住戶，他們的年齡介於2歲至80餘歲，一些居民是長期病患如哮喘患者，屬高風險群體。

指管理層違約將採法律行動

衛生部長阿漢峇峇昨日在頒佈憲報，將全國47家高級酒店列為冠病疫情期間的隔離中心，其中包括雙威金字塔酒店。

該度假村套房酒店居民劉春聯認為，當地並不能成為隔離中心，因為該區域是住宅區，共有逾40戶居民，昨晚共有18輛巴士抵達雙威金字塔酒店，載著約390名隔離者，也有約600名醫療前線人員在該酒店執行任務。

他解釋，雖然無法斷定接受隔離者是否感染上病毒，但不排除居民恐會受到感染的可能性。

他表示，管理層在與政府部門溝通時可能隱瞞或沒傳達完整的訊息，導致政府及雙威集團創辦人丹斯里謝富年博士批准使用雙威金字塔酒店為隔離中心。

“雙威管理層已違反了居民條約，若此事沒妥善處理，我們將會採取必要的法律行動。”

“管理層是有義務通知居民並取得許可，才能將金字塔酒店作為隔離中心。柏威年高級公寓居民便不同意，因此，柏威年酒店最終沒成為隔離中心。”

劉春聯聲稱，若管理層有事先通知住戶，住戶便可決定是否搬離此處，或提前儲備14天的糧食，在單位內不必出門。

另一居民則提到，套房酒店及金字塔酒店共用排污系統，蚊蟲可能攜帶病菌讓居民受感染，這是他們感擔憂的。

他說，消防電梯是唯一一部鏈接整棟建築物的電梯，包括雙威金字塔酒店，因此，金字塔酒店職員清理垃圾或工作時所處理的垃圾可能帶細菌，經過B1套房酒店入口處時，便可能造成交叉感染。

他解釋，因為供居民使用的電梯已故障，居民只能使用消防及服務電梯，但消防電梯可通往套房酒店及金字塔酒店。

出席對話會的居民們要求管理層，針對未經酒店套房居民同意便將金字塔酒店作為隔離中心給予合理解釋，並要求隔離者離開，將他們重新安置在更適合的地點如鄰近的雙威水上樂園豪華度假酒店。

“我們也要求管理層在最短時間內採取行動，及告知居民管理層的下一步行動。”

集團總經理將向管理層傳達

雙威集團總經理伍海棠表示，謝富年作為國家經濟行動理事會（EAC） 一員，在考量工作人員及居民的健康及安全後，才會同意將旗下酒店作為隔離中心，他也相信管理層做出決定時，已考量到所有人的安危。

也是居民協會一員的他聲稱，能理解居民的擔憂，居民也有本身的權利，並表示將會把居民的想法向酒店管理層傳達。

他指出，實際上，雙威金字塔酒店與雙威城度假村套房酒店有不同入口處，雙威金字塔酒店也有警衛及衛生部官員駐守。

他說明，入住雙威金字塔酒店的隔離者主要是從海外歸來的大馬人，他們在乘搭飛機前已在所在國經過第一輪檢測，抵達我國機場後再經第二輪檢測，確認沒冠病癥狀者才能進入隔離中心。

“據了解，駐守在酒店的醫生將為隔離者每天進行體溫檢測及鼻喉拭子測試，以鑒定隔離者的健康狀況，而衛生部也承諾，在隔離結束後該部將為酒店進行消毒工作。”

伍海棠披露，有部分學府雖然可作為隔離中心但環境有欠理想，因此，政府才向酒店業者求助，讓酒店作為隔離中心。

他聲稱，謝富年也為非冠病患者提供300張病床，並指該集團旗下的醫院也在這段時期提供醫療援助。

他補充，雖然雙威金字塔酒店與雙威城度假村套房酒店是在同一棟建築物，但卻由個別管理層負責管理。