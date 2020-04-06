陸軍花費4千元 打造“捉病毒”消毒室

（怡保6日訊）位於怡保醫院路的陸軍第二旅部隊，花4000令吉打造了一個“捉病毒”（Virus Buster）消毒室，為每天上班和出任務返回軍營的軍人進行全身消毒，是陸軍第二旅部隊首個，也是霹靂州內首個消毒室。

這個消毒室的面積不大，有一個以簡單的鐵枝、木材、塑料、水桶及泵打造而成的消毒通道，每次只能容納一個人進入；軍人們每天上班和出任務返回軍營時，只需站在消毒室內360度轉圈，就可以完成消毒程序，而全身消毒只需花10秒鐘時間。

陸軍第二旅部隊指揮官馬力拉薩今日帶領媒體了解消毒室後表示，作為前線的軍人，在這個非常時刻，最重要的是確保身體健康。

鼓勵其他部隊仿效

“陸軍第二旅部隊為了確保營內的軍人在執行任務的同時，也能擁有健康的身體，不被病毒威脅，因此設立了全身消毒儀器。”

他透露，他們利用一些器材，再灌入正確比例的消毒液為軍人消毒。當軍人上班和執行任務後回到軍營來，就得前來消毒。這樣一來，他們在返回住家前進行消毒，就能更安心了。

由於消毒室成本不高，所以他也鼓勵其他部隊仿效。陸軍第二旅部隊也會考量他們的能力，看是否要增加置放消毒室。

他提及，陸軍第二旅部隊目前沒有軍人對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

他希望大家遵循行動管制令，遏止新冠肺炎的傳染鏈，讓大家可盡早恢複日常生活，國家繼續繁榮。

他指出，軍警在第二階段的行動管制令會採取更嚴厲的執法行動，不過慶幸的是，霹靂州子民遵守行管令的意識也提高了，目前超過96%的霹靂州子民都遵守行管令。