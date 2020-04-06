獲准延後還貸又有援金拿 手頭鬆別亂花

（檳城6日訊）行動管制令居家防疫期間，大家是否不自覺地過度網購、叫各種外賣食物，或透過網上做不少之前鮮少做的額外消費呢？信貸諮詢與債務管理機構（AKPK）警惕大家謹慎消費，為接下來可能出現的經濟拮据，未雨綢繆。

AKPK檳城區主任莫哈末諾丁接受《光明日報》訪問時說，不少經濟報告預測，市場受新冠肺炎疫情衝擊，不少企業料將減薪或裁員求存，甚至歇業而掀起失業潮。因此，大家這時該整頓好各自財務，避免亂花錢，準備應對可能出現的危機。

疫情衝擊恐掀失業潮

“行動管制令打亂了大家原有生活規律，一些人居家期間或透過消費行為滿足當下心理空闃。加上銀行自動允許延後攤還貸款，政府又發放援助金，一些人或覺得手頭現金充裕而不自覺地增加消費。”

他提醒，銀行只是讓大家“延後”攤還6個月貸款，別以為是“不需要還”6個月貸款，延後還房貸反而累積利息。他認為，收入大受影響，亟需現金應付生活必需開銷者，可選擇延後還貸；若財務狀況尚穩定，則建議保持紀律，照常還貸。

若非缺錢開飯勿提公積金

關於政府允許民眾本月起可從各自公積金第二戶頭每月提出最高500令吉的措施，諾丁則希望民眾清楚公積金是為退休後的自己所做的儲蓄，若非真的缺錢開飯、治病等逼不得已的情況，否則都不建議在這時候輕易提出公積金存款，以免亂花。

“若民眾趁著這時候把公積金第二戶頭的存款提出，也須精明理財，確保所提出的錢用於生活必需開銷，或收做流動現金儲備，切勿用在非必要花費。”

“AKPK去年發布有關我國成年工作者財務行為的研究報告顯示，每10人當中，竟有2人過去6個月沒儲蓄；而在月入2000令吉以下者中，逾半數人無法拿出1000令吉應急。”

諾丁建議民眾平日應做好可應付至少3至6個月開銷的儲蓄，否則，恐難以應付類似此次的危機。

AKPK提供免費財務輔導

莫哈末諾丁說，AKPK隸屬國家銀行，有逾10家分行分佈全國各地，提供免費財務輔導及債務管理服務。他不排除這波疫情衝擊將導致不少人陷入經濟困境，需要財務輔導及債務管理援助。

“由於民眾目前享有延後攤還貸款6個月寬限期，因此需要債務管理援助的人還未出現；待寬限期結束及接下來可能出現的減薪及失業潮，需債務管理援助的人將增加。”

他解釋，AKPK的角色是協助欠債者與債主談判，包括延長攤還期、降低貸款或卡債利息及每月攤還額。若求助者同時拖欠多家銀行，AKPK可代為一次過與所有銀行談判，求助者無需自己逐家銀行奔波。

介入與債主談判減息

“AKPK介入與債主談判，欠債者可獲準延長攤還期，甚至把卡債年利息從18%降至8%，緩解債務壓力。”

他指出，債務可分為無抵押貸款（unsecured loan）及有抵押貸款（secured loan）。無抵押貸款包括個人貸款及卡債；有抵押貸款則包括車貸及房貸。

“無抵押貸款方面，銀行通常會依照AKPK為求助者擬出的債務重組方案；至於有抵押貸款，由於各銀行有各自政策，債務重組方案將以個案方式處理。”

他說，在AKPK介入及債務重組方案生效後，欠債者就必須按時透過AKPK攤還所承諾款項，而債主則不可再騷擾欠債者，也不可對欠債者採取進一步法律行動。

“AKPK可協助欠債者談判債務的債主，僅限受國家銀行承認的銀行、金融機構、保險公司、高等教育基金局等合規單位；AKPK並不會協助欠債者與非法放貸者談判。”

他提醒，儘管AKPK樂於協助，但大家可別動不動就要求AKPK協助降低債務利息，以為可拿好處，因為一旦接受債務重組，就會影響信貸記錄，日後想再貸款將變得更難。

他披露，該機構全國分行從2006年至2019年12月，已合計為29萬4662人提供債務管理及重組援助，涉及總債務達404億6700萬令吉。

從導致財困的信貸產品分析，高達54.9%求助者是因為信用卡而陷入財困；接著是個人貸款（32.1%）、車貸（4.3%）、房貸（4%）及其他原因（4.7%）。

“民眾不一定要陷入嚴重債務及財困後才尋求AKPK援助，民眾在計劃貸款購買房產、汽車、投資前或面對理財疑問，都可以尋求AKPK專業意見。”

管制期間櫃檯暫停開放

檳城區AKPK服務櫃檯設在位於萊特街的國家銀行大樓裡。但由於行動管制令，檳城等全國各地的櫃檯目前暫停開放，輔導專員改為居家辦公。

莫哈末諾丁說，欲在這時期諮詢AKPK的民眾，可先到http://bit.ly/AKPK2020dmp2020 填寫基本個人資料，輔導專員將透過電郵或安排時間通過電話提供協助。

“AKPK提供的財務輔導及債務管理都是免費的，沒委任中介人。曾有不法之徒假借AKPK名義向求助者索取2萬令吉中介費，民眾要當心。”

民眾也可瀏覽AKPK的官網www.akpk.org.my或撥打03-26167766查詢。官網也有不少互動性教材及案例供參考。