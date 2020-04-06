敦馬：商品可賣到國外 管制期宅配正夯

（八打靈再也6日訊）我國進入第二階段的行動管制令，在這期間前首相敦馬哈迪多次通過直播向人民喊話。他今日也指出，交付系統（delivery system）在管制令期間對商企來說舉足輕重，以幫助他們提高生產力和發展新的商業鏈，並推銷至更大的市場。

“只有擁有好的交付系統，才能把你的產品賣出去；如果沒有好的交付系統，即便你有好的產品，你也不能賣給你的顧客。”

他今日與大馬青年組織MyPerintis進行約45分鐘的網絡直播採訪指出，網上交付系統可以幫助商家把產品推銷至更大的市場，不會再受限於自己的國家和城市，而是瞄準國際市場。

“比如支付平台PayCargo，它可以提供免費通訊服務給貨運業。這可以讓民眾即使不離開家里，也能夠獲得資訊。”

馬哈迪指出，如今雖然已有很多人通過電商平台Lazada和Shopee等購物，但民眾對於這些平台的作用意識還不高，對此他鼓勵商家通過網上售賣產品，另覓商機。

“行管令期間，商家只能待在家里工作，不能去公司上班，他們應該尋找其他方法賺錢，畢竟在家里工作和在公司上班是不一樣的。

“整個商業鏈已經改變了，他們已經不能用原來的方法賺錢，人們會發現通過線上買賣更容易。”

他說，商家可以通過在線學習網上銷售產品方式，不需要面對面找人指導。

“我們需要一些專家指導商家如何學習網上銷售產品糢式，商家也可以無限重播這些教學影片。”

積極追蹤集會者 料出現更多確診

馬哈迪也認為，隨著政府積極追蹤出席集會的潛在感染者，我國新冠肺炎的增長曲線會有所上升。

“我國目前沒有壓平冠病的增長曲線，隨著政府積極追蹤感染者和進行檢驗，預料會出現更多確診人數。”

他坦言，行動管制令延長與否、經濟會何時才能復蘇，這要看人民的紀律程度。

“人民越有紀律，疫情結束到越快。現在做的小犧牲，是讓我們不要再失去更多的親人和朋友。”

收入減 消費模式應改變

新冠肺炎侵襲，馬哈迪認為冠狀病毒病疫情肯定會影響個人收入，他勸告民眾務必改變現有的生活消費模式，同時也必須改變自己向來的生活模式，在收入劇減後調整現有的生活，停止一切不必要的消費。

“在疫情期間，我們得思考的是：如果少了這份收入，還可以從哪找錢？”

“過去我們很會享受生活，穿華服去派對，這些都需要停止了。一旦停止，你會發現你的開銷會減少很多，這可以讓你做好準備，更快的適應疫情後對日常生活的改變。”

馬哈迪說，人民必須明白的是，他們不能再向僱主要求疫情之前的薪酬，因為僱主在沒有營運情況下，是無法繼續支付與過去同樣的薪酬，並以航空業為例，指各航空公司因疫情而停罷，但如果僱員仍要求同樣的薪酬，那將會致使航空公司倒閉。

“酒店業也一樣，現在酒店的收入可能只有30%或更少，哪來的收入去支付薪酬？”

馬哈迪也分享自己應付1997年經濟危機的經驗，向民眾傳授應對危機時應有的心態，即擺脫一切負面情緒，不憤怒也不哀傷互相指責，因為這一些情緒都於事無助。

“我過去應付了很多危機，最重要的是要控制自己的情緒，憤怒傷心是沒有用的。”

“我們要面對危機，並想辦法應付他。在1997年發生經濟危機時，我用了一年時間來尋思，也試過一些方法，但在小組里嘗試落實時都發現是行不通的，後來用控制令吉方式來解決了當年的經濟危機。”

因此，他要求各造冷靜面對疫情，不生氣也不沮喪，或互相責怪，應集思廣益來解決問題，畢竟互相指責沒有助益的。