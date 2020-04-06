領關懷援金 檳BSN外見人龍

（檳城6日訊）應順新冠肺炎衝擊而推出的經濟振興配套中的“關懷援助金（BPN）”，今明兩天陸續發放，許多樂齡與單身人士今日紛紛到銀行排隊領款。

光明日報記者今早走訪中路國家儲蓄銀行（BSN），發現民眾一大早已在銀行門外等候，多數是樂齡人士。

早上9時許人潮開始出現，執法人員也前往維持秩序，並提醒民眾保持1公尺社交距離。早上9時30分後銀行開放提款區，警方也在銀行入口處為民眾測量體溫和消毒雙手。

理大生：一大早排隊

理科大學管理系學生顏慧敏說，她在今早9時前已在銀行外排隊，要開戶口以方便獲取大專生的200令吉援助金。

她說，校方吩咐學生在4月17日前到聯昌銀行（CIMB）、興業銀行（RHB）及BSN申請戶口，援助金會在近日發放。

她也說，目前因管制令暫閉學校，學生在家學習也節省許多開銷，而200令吉津貼可讓學生有儲蓄，待情況好轉學校重啟後，這筆錢就可派上用場。

德士司機：勉強緩解壓力

德士司機沈先生排隊領取600令吉津貼，他說，德士司機是手停口停的行業，近幾月來生意很是慘，如今因管制令無法開工，幸獲政府給予津貼，才勉強緩解生活負擔。

他說，德士司機一次性援助金已在本月1日發放，但不少同行在近日才收到，他今天是來查看援助金是否已匯入戶口。

待業者申請大學生援金

首位在銀行外等候的民眾伍俊維坦言，自己因不了解申請程序，加上身份尷尬，既沒正式入學也尚未踏入職場，因此不知道是否能獲援金。

他說，他今早8時許便在銀行外排隊，爭取9時銀行營業後率先辦好申請大學生援金的手續，同時也幫助家人諮詢關於援助金申請及匯款的細節。

另外，其他設在檳島的銀行集中區也一樣出現人潮，路上車輛比起過去管制令期間多了幾倍。