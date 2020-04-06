髮紳董事PO片分享 電推剪在家簡單修髮

（檳城6日訊）理髮店不被允許在行動管制令期間營業，不僅檳州首席部長曹觀友自嘲頭髮長又亂，一些網民也開玩笑說，如果再不剪頭髮，14天後就要變成台灣團體F4，若再過28天恐怕就要變成動力火車了。

美髮企業髮紳（PASSION）的董事張驍晶在其YouTube頻道“晶姐好介紹”中，上載了一支她在家中為丈夫修剪頭髮的短片，與大家分享如何利用電推剪在家簡單地修剪頭髮。

張驍晶也是劇團團長及時尚雜誌主編。她接受光明日報電訪時說，儘管其家庭經營美髮企業，但她卻鮮少為人理髮，上一次動手理髮已是十多年前的事了，對象是當時才2歲的兒子。

“理髮店這幾天不被允許營業，老公一直鬧說，好幾星期沒得剪頭髮了，頭髮都快長得像野草，再不剪他就快變成《流星花園》裡的道明寺，而我就成杉菜了。”

張驍晶因此緊急求助也是髮紳董事主席的父親拿督張成順。父親馬上拿出電推剪等工具，以孫子作為模特兒，示範如何簡單的修剪男生頭髮，她就在旁偷師。

她指出，用剪刀理髮比較考功夫，用電推剪就簡單多了，適合理髮新手。電推剪可輕易在霸級市場電器部或網購平台買到，價格依質量而異，幾十令吉也買得到。

她說，與電推剪一同附上的是“限位梳”，用來控制所要剃下的頭髮長度，通常分為1號至4號位。1號最短4號最長。

“若要剪個和尚般的光頭，可以完全不上限位梳，若要剪軍裝頭可套上1或2號限位梳剃完全頭；而若要剪出層次感，就需邊剪邊換限位梳。”

她說，頭的下部分需用低號，越靠近頭頂就用越高號數。最後步驟是脫下限位梳，直接用電推剪的齒牙剃除雜毛，也可用剪刀小修剪，20分鐘就搞定。

她補充，大家在這個非常時期在家自己動手理髮只是權宜之計，主要是把頭髮剪短以免頭髮太長不舒服，待理髮店允許營業後再去修好來。