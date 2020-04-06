誤標檳有紅區 快遞公司道歉

（檳城6日訊）誤將檳城2區列為紅色區域，快遞公司道歉！

J&T快遞公司錯將檳城2個郵政地區列為紅色區域，在昨晚11時，該公司在臉書專頁發文告道歉，聲稱是員工提供錯誤信息所致。

不過，文告沒有加以解釋，所謂的紅色區域，是否就是紅色“疫區”。

根據昨日網傳照片，該公司將4個州屬共25個郵區列為紅色區域，其中森美蘭9個、彭亨4個、吉隆坡10個及檳城2個，該公司還表明不送貨至上述所有地區。

該文告說，為秉持社會責任及提升更好的客戶服務，該公司會盡快提供最新的官方信息。

文告也說，該公司會恢復送貨服務，不過，無可否認的是，紅色區域的限制，會耽誤包裹送抵時間。

“我們為錯誤信息造成的恐慌及誤會道歉，我們表示遺憾，感謝大家的理解。”

被錯列為紅色區域的檳城2個郵區分別是亞依淡（11500）和日落洞（10000）。

檳州首席部長政治秘書鄭來興昨日也說，檳城沒有冠病的紅色區域，該公司的聲明已引起恐慌，必須出面澄清交代。

“我們要知道該公司是從哪里拿到有關資料（檳城有紅區）？我有出席檳州衛生局的匯報會，檳城並沒出現所謂的紅色區域。”

記者也曾撥打該公司的熱線，客服員將記者提及的郵區號碼11500及10000輸入系統查詢後，告知這2個郵區確實已被系統列為紅色區域，暫時不會送貨。

不過，經記者解釋檳城至今沒有冠病紅色區域時，客服員解釋可能當中出現錯誤資訊，因此，送貨服務不受影響。