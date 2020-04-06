大馬首名新冠康覆者捐血漿 里扎：感動仍能救人

（吉隆坡5日訊）我國首位捐獻血漿的新冠肺炎康覆者，感恩及慶幸本身仍能捐血救人，並形容這種開心感動無疑已驅走他心中的憂傷。

41歲城市發展控股人力資源高級副總裁里扎胡再里說，由於不是所有康覆者血漿可以使用，當得知自己的血漿能幫助其他人，讓他相當感恩。

在確定血漿健康、適合及符合用來治療嚴重確診患者標準後，他於4月2日捐出血漿。

“4月2日在國家血庫中心捐血漿的1小時過程，我問了醫生很多關於使用康覆者血漿治療新冠肺炎的情況。”

“不是所有血漿可以捐獻，因為捐獻者必須健康，沒有嚴重疾病，不曾長時間服用藥物及健康處於最佳狀況，我到來測試，感謝我的血漿適合捐獻。”

未來2周再捐獻

他對《馬新社》說，以他目前65公斤體重，一次只能捐500毫升血漿，但卻能用於治療數名患者。

因此，他說，只要醫生允許，未來兩周會再捐獻血漿，讓更多患者受惠。

里扎指出，所捐出的血漿將用作血清，註入嚴重確診患者血液里，協助他們對抗病毒。

不過，他被告知，只有與他同樣血型的人才能獲得最佳效果，因此他希望更多健康的康覆者捐獻血漿，協助對抗病毒的患者。

昨天，衛生總監拿督諾希山提及，有數名康覆者願意捐血作為研究病毒用途。

里扎是第46名患者；他坦言，在雙溪毛糯醫院隔離病房11天是畢生難忘，不僅無法見妻子和3名兒子，同時擔心自己和家人的情況，也擔心還有人因為他被感染。

他說，在隔離期間，他繼續如常處理公事，以擺脫負面壓力籠罩。

他說，雖然有時抗生素發揮功效，身體容易疲累，但必須保持活力及專註力才能很快康覆，他深感幸運能夠康覆及沒有不良癥狀。