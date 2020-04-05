德國返檳 青年確診 父受召檢驗

（檳城5日訊）從德國回來的華裔青年在第二次進行新冠肺炎病毒檢測時呈陽性，其父親也受檳城醫院傳召明日接受檢驗。

父親6日將檢測

社交媒體今日流傳西南區某飲食中心東主的兒子染上新冠肺炎，新港鄉村管理委員會主席楊潤雄證實相關消息。

但他說，真實情況和流傳的訊息有出入。該名咖啡店東主尚未進行檢測，未證實受到感染。他也對社交媒體傳出該區巴剎消毒及確診者家人照片一事感到不滿，呼籲這些人停止散播不實消息及圖片。

他指出，有關巴剎被消毒的照片是在混淆視聽，因為那些是該會每週六都會進行的例常消毒活動，完全與咖啡店無關。因與事實不相符，他希望大家勿再散播錯誤的圖片。

他說，咖啡店東主的兒子從德國回來後，在吉隆坡完成首次新冠肺炎檢驗並自我隔離了14天，後來才從吉隆坡返檳，才得知早前與他乘搭同班機回來的朋友，在14天的隔離期間被驗出新冠肺炎呈陽性反應。

該名青年已馬上採取預防措施，主動去檳城班台醫院接受第二次的檢驗，並到檳城醫院接受治療，此外該店東主明日也會前往醫院接受檢驗。

另一方面，檳州衛生委員會主席諾蕾拉說，鑑於保護病人私隱的條令限制，因此她不能作出任何透露，不過民眾若對新冠肺炎病狀有任何疑問，可聯絡相關熱:1800889133