閑逛闖路障堂食 巴生19頑固者落網

（巴生5日訊）行動管制令進入次階段，還是有民眾屢勸不聽，巴生北區警方便在過去短短兩天內，逮捕了19名違反行管令的市民和外勞，他們涉及在湖泊閑逛、硬闖路障及在餐館堂食。

巴生北區警區主任努魯胡達助理總監說，北區警方是在本月3日下午1時30分，接獲民眾投報，指峇都知甲有一家餐館竟然允許食客入店用餐。

她表示，警方依據情報突擊該餐館，發現當時有5名食客正在店內用餐，餐桌上還擺放了食物和飲料。

突擊餐館逮5堂食者

她指出，除了上述5名用餐的食客，警方也將餐館業者和一名在廚房工作的員工帶返警局。經調查，發現該餐館的常客主要是當地的外勞為主。

“7名被逮捕的食客和業者都是男性，他們年齡介於30歲至40歲之間，並從4月4日延扣至4月7日。”

“警方將會援引2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第7（1）條文，對食客展開調查，同時也援引第7（2）條文調查業主和員工。”

為方便自己 推倒封路石礅

努魯胡達說，除了揭發民眾在店內用餐外，也有人為了本身的便利而將封路的石墩推倒，令警方感無奈。

她解釋，警方封路的目的就是為了加強管制民眾的行動，阻止病壿進一步擴散，但就是有人喜歡違例。

她表示，警方是在4月4日下午4時30分，於中路水管路（Jalan Paip）進行巡邏時發現，原是封路的石墩被人推倒後即展開調查，隨後在現場附近逮捕了涉案的4名男子。

“被捕的男子事後承認，他們是為了方便，不想U轉使用其它道路，所以才會將石墩推倒的。”

停工外勞結伴閑逛

努魯胡達提到，因大部分工廠在行管令期間都須停工，導致無法上班的外勞趁機結伴外游閑逛。

她聲稱，警方在本月4日早上8時30分接獲民眾投報，指一群外勞在巴生富豪苑一帶的湖泊閑逛。警方趕往現場了解，並逮捕了8名年約30歲的外勞，相信他們是在武吉拉惹工廠區工作。

她表示，在上述外勞閑逛和民眾推到路障石墩的案件上，警方將援引刑事法典第269條文（疏忽而可能傳播病毒危害他人）和2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第7（1）條文進行調查。