曾在丹生活8年 中國老師籌集口罩送馬

（哥打峇魯5日訊）曾於丹江弟子規教學中心服務的中國籍漢語老師鄭麗紅（43歲）雖已回國，但仍心系馬來西亞新冠肺炎疫情，在中國籌集了28箱共5萬7500個口罩，派送給吉蘭丹抗疫人員及在大馬的友人。

來自重慶的鄭麗紅，曾於2008年起在吉蘭丹生活將近8年，因此在丹州結識不少朋友、同學和親人。當她得知大馬面對口罩短缺後，就開始在中國張羅籌集口罩事宜，短短幾天內湊足5萬7500個口罩，並分成3批物資，由物流公司從廣州運送到馬來西亞。

分3批物資運送

“我們不會忘記，曾經在我們有難的時候，馬來西亞一代又一代的華人竭盡所能的為我們捐款捐物，滴水之恩當湧泉相報。”

她接受媒體訪問時說，她將委托前丹江弟子規教學中心院長張偉慈，協助全權處理口罩的派送事宜。其中，送給丹州百姓的口罩共5萬個，3萬個是一次性醫用口罩，2萬個是民用口罩，其餘則將送給前丹江弟子規教學中心同仁、吉隆坡和檳城的朋友。

她指出，由於疫情期間航班減少，口罩需按到達物流倉庫的時間排隊候艙位，再進入後續物流作業。

另一方面，張偉慈受詢時，對於鄭麗紅老師以這樣的方式作為回饋，他內心是非常開心的。

他說，過去鄭老師在丹江弟子規教學中心服務時，教導的是傳統文化，她也曾在丹州的2014年大火災時參與丹江的建房援助、全馬的光盤行動，熱心公益慈善。

他希望鄭老師捐贈的口罩能順利通關，並承諾一旦口罩送抵馬來西亞，他一定在最短的時間內安排派發給民眾。