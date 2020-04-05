曾訪意大利掀第三代感染群 1人傳染37人 5人死

（布城5日訊）衛生總監拿督諾希山揭露，國內的確診新冠肺炎患者中，已出現一批被曾經到過意大利的患者傳染的感染群。

他說，這個37人的感染群體中，其中5人已經不治，而感染源則是一名不久前曾到訪意大利的確診患者（第1580病例）。

意大利目前是全球第三大冠病疫區，排在美國和西班牙之後。

諾希山於今日下午在衛生部召開的報會上說，死亡的確診病例則是第1031、第1032、第1006、第2850及第2210病例。

他也表示，還有一名確診患者目前的情況危急，必須在加護病房內依賴呼吸器支援。

諾希山說，由於是在調查後，衛生部才發現我國有曾經到訪過意大利的確診患者，而這個群體如今已屬於第三代新冠肺炎感染群。

因此，他呼籲民眾務必誠實向衛生部匯報到訪國家的記錄，以及是否曾與任何確診病例有過接觸。

“出席被衛生部宣布為與新冠病毒傳播密切相關集會的人，也必須誠實地告知衛生部官員。”

諾希山表示，新冠肺炎病毒截至今日中午已散播到全球180個國家及地區，目前的確有從國外回國者“境外輸入病毒”，導致國內出現病毒傳播的風險。

存在攜病回國傳播風險

他說，配合行動管制令，從海外回國的馬來西亞公民將會被安置在隔離中心，他們在入境處會進行健康檢驗，即檢測是否有發燒或冠病癥狀，也會進行冠病檢驗，然後在隔離中心被觀察14天。

“任何人一旦在入境處或隔離中心出現癥狀，他們就會被送到醫院進行檢查及接受治療，確診者也會在醫院接受隔離、檢查、治療及觀察。”

他強調，這措施是為了防止冠病病毒傳播，並控制國內的疫情。

另一方面，諾希山透露，衛生部目前已針對涉及大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會群體收集了1萬7012個樣本，當中的確診者有1591人，還有4500人的檢測結果仍在等待中。

他說，有1萬912人的檢測結果呈陰性，即沒有確診。

康復率提升至27.44% 不反對在公共場合戴口罩

截至周日中午12時，國內新添179宗確診病例，累計合共3662宗，而其中46宗與吉隆坡大城堡清真寺伊斯蘭傳教士大集會活動有關。

與此同時，截至周日的死亡病例增加4宗積至61宗，死亡率1.67%。

衛生總監諾希山指出，我國的新冠肺炎康復率提升至27.44%，而隨著周日再有人90康複出院，累計康複人數已有1005人。

“另有99人在加護病房治療，其中48人需要呼吸器輔助。”

諾希山說，周日的4宗死亡病例中，第58名死者（第2210名確診患者）是72歲本地男子，有糖尿病及高血壓病史，曾與第1031確診患者有密切接觸，3月29日在砂拉越中央醫院治療，但於4月4日中午1時37分逝世。

第59名死者（第3484名確診患者）是68歲本地男子，患有糖尿病，3月29日在吉隆坡中央醫院接受治療。

第60名死者（第3073名確診患者）是60歲本地男子，在砂拉越中央醫院治療；第61名死者（第2200確診患者）是66歲本地男子，患有糖尿病、高血壓及腎病，3月6日沙巴根地咬醫院治。

另外，諾希山建議所有醫護工作者和前線人員，在面對公眾時都戴口罩。

他說，有癥狀的民眾也應該戴口罩。

“至於是否所有人都必須戴口罩，我們還得看是否有方面的證明。無論如何，我們還在等待世界衛生組織的指南。”

“不過，對那些想要戴口罩的人，我們沒有異議，尤其是當你置身公共場合時。”

覓新設備提升檢測能力

衛生總監諾希山說，該部正尋求通過進口專用設備來提高對新冠肺炎病毒的檢測能力。

他說，來自中國的設備由於屬於自動化，是比目前使用的手動程序執行測試的速度更快。

“一旦有了這些設備，也許我們每天就可以再進行5000次測試。”

他也透露，衛生部還在研究其他的測試劑盒，例如快速抗原。

諾希山說，衛生部還將從韓國獲得新的測試劑盒，料將於周一運抵。

“我們希望這些測試劑盒的敏感性及準確性將超過80%，如此一來，衛生部及其他實驗室將能夠進行更多測試。”

他說，目前每天可以進行1萬1500次測試，但衛生部的目標是每天至少進行1萬6500次測試。