以備不時之需 吉體育館擬建方艙醫院

（亞羅士打5日訊）政府建議把吉打州蘇丹阿都哈林室內體育館改成方艙醫院，以備不時之需。

吉打州衛生事務委員會主席拿督依斯邁沙列指出，雖然州內醫院的牀位尚很充足，但吉州政府接納衛生部的建議，尋覓一個適合地方來設立方艙醫院。

他說，蘇卡默南迪路的蘇丹阿都哈林室內體育館（SSAH），將改成如雪州沙登農業博覽館（MAEPS）的方艙醫院。

“目前當局已就此事進行準備，包括牀位、醫療配備等，但還處於工程預算和準備清單（BQ）的階段。”

州內醫院牀位足夠

他強調，目前州內醫院的牀位足以應付確診病患。他舉例，亞羅士打醫院也作為安頓新冠肺炎確診患者的醫療中心之一，可容納240名病患，目前有50名患者在醫院接受隔離治療。

“醫院仍有80%的牀位應付需求，但為了未雨綢繆，方艙醫院可先籌備設立。”

吉州目前有3個隔離中心，即日得拉阿米魯丁峇基工藝學院、雙溪大年反毒機構訓練中心，以及直落真艾（Teluk Chengai）企業輔導中心。

他解釋，這些隔離中心只接受檢驗報告呈陰性但仍未度過14天隔離期的人士，這些中心暫時讓隔離者留宿，讓醫院有更多牀位留給新確診者。

截至昨日，吉州有81宗確診病例，這些患者是被安排到浮羅交怡蘇丹後瑪麗哈醫院和米都蘇丹娜峇希雅醫院治療，部分在蘇丹娜峇希雅醫院治療的患者也獲安頓在亞羅士打醫院進行隔離治療。