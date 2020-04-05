確診者曾求診 加叻診所消毒醫護員隔離

（加叻5日訊）新冠肺炎確診者曾到過加叻政府診療所求診，因此該診所暫時關閉進行消毒，其中13名醫護人員也必須自行隔離。

根據加叻政府診療所的官方臉書專頁貼文指出，該診所曾與確診冠病患者接觸，現今正在採取消毒和預防工作。由於有13名醫護人員與患者有過接觸必須隔離，也導致該診療所面對人手不足，籲請各界體諒，同時呼籲民眾遵守管制令，留在家，少出門。

文告指出，診療所消毒後將會如平常般開放運作，不過會限制病人到來看診。即日起至明天（6日），若有急診病例，民眾受促直接前往文冬醫院治療。

據了解，確診的馬來婦女曾於3月13日與家人從國外旅行回來，其丈夫於3月23日傷風咳嗽到加叻一間私人診所求診，該婦女則於3月26日感到不適，前往加叻政府診療所求診和進行檢測，過後又在3月29日胃痛到私人診所看診。

這名婦女的檢測報告昨天（4日）出爐，並證實她感染新冠肺炎。據探悉，其2名兒子也感染新冠肺炎，丈夫則無恙。

有關私人診所醫生昨日接獲衛生局通知後，因為接觸過這名婦女，已馬上關閉診所暫停營業。

據悉，確診的3名母子是加叻某政黨聞人領袖的親屬，住在金打瑪尼，目前3人已送往關丹醫院進一步隔離治療。

加叻政府診療所今早已展開消毒工作，大家都穿上防護衣做好全面防備。

此外，當地也流傳一個語音訊息指，共有3人證實感染新冠肺炎病毒，已在關丹醫院接受治療，由於他們曾到過加叻政府診療所，因此籲請凡在兩星期前有去過診療所的民眾前往進行檢測，以防萬一。