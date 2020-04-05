李文材：10日前維持百宗病例 行管令或延至4月杪

（怡保5日訊）前衛生部副部長李文材預測，若到了4月10日，我國新冠肺炎的確診病例仍維持在每日逾百宗上下，行動管制令有很大可能會延長至4月尾。

“我們必須等候，看看接下來這幾天至4月10日的每日確診病例數據，一旦確診病例下降到每日20宗至30宗，很可能當局會放寬行動管制。”

將循序漸進放寬行動管制

他今午3時例行在官方臉書直播，針對有網民詢問行動管制令預計何時會解除時說，他估計若至4月中，確診病例下降至5宗至10宗，行動管制令才有可能會被解除。不過，他認為一切社會作息不可能會在4月14日後恢復如常，而是政府將循序漸進的放寬行動管制。

“行動管制令的限制可減少到什麼程度，無人知曉。不過在丹麥有一項研究，即3000人戴著口罩生活，另3000人則沒有，看哪一種生活方式能夠防止感染，目前仍在等待研究結果。

“也許將來人們可以最低限度，以戴著口罩和勤洗手的方式過日常生活，而無需再有行動管制。”

他說，行管措施在中國已被證明是可行的，可是管制令不能長久維持著，因為這會對經濟和社交帶來巨大的沖擊。

“要控制新冠肺炎疫情，最好的方法是通過注射疫苗，但目前疫苗仍在研發制作當中，最快也要等一年左右才能推出，甚至可能需要兩三年，所以如今最好的方法就是通過保持社交距離，減少人潮聚集，也就是如今在實施中的管制令了。”

至於有網民詢問他預計新冠肺炎疫情何時會過去，他直言這個問題沒有答案。

“美國總統特朗普曾經預測，夏天來臨後，冠病病毒就消失了。可是即使在四季如夏的大馬，病毒仍舊可以傳播，這表示即便夏天來了，病毒也不會消失。只有當所有國家都採取遏制措施，確診人數下降，疫情才可達到可控制層面。”

針對有網民提問中藥是否可用來治療新冠肺炎，他指出，雖然中國在治療冠病病患時，確實有給病患服用幾種中藥，可是必須要有數據證明來支持有關治療方案，因為如今並沒有確實的數據顯示該方案有效。