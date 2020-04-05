解決農產品滯銷變壞 登子公司收購千噸蔬果出售

（瓜拉登嘉樓5日訊）行動管制令期間部分農民的農產品無法如常般運到市集兜售，登州政府通過子公司Agrotech發展機構（TADC）因此向農民收購超過1000公噸的蔬果，然後安排在州內37個銷售點及運往他州出售，以解決農產品滯銷變壞的問題。

登州農業、農基工業及鄉邨發展委員會主席阿茲曼依布拉透露，Agrotech發展機構花費約110萬令吉收購相關農產品，此舉是為了幫助收入受到影嚮的農民，他們因為受到行管令的限制，無法把農產品運到市集售賣。

他指出，該機構在第一階段的行管令期間花了80萬令吉收購約1000公噸的西瓜，另外還以30萬令吉收購其他蔬果包括南瓜、蜜瓜及哈密瓜等。至於第二階段的行管令，該機構預計花費150萬令吉向農民收購相關的蔬果。

他透露，這些收購來的蔬果，90%在州內的銷售點出售，剩下的10%則送到吉隆坡及雪蘭莪售賣。

另一方面，彭亨州政府正設法協助養殖業者解決金目鱸(Siakap）及有機石斑(Kerapu)滯銷的問題。

阿茲曼依布拉說，業者平日把金目鱸及有機石斑售賣給餐館及酒店，不過行管期餐館及酒店沒有營業，以致金目鱸及有機石斑滯銷。

他表示，他與登州經濟策劃單位及登州漁業局，將會探討如何協助業者渡過難關。