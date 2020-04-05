免前線人員受感染 工大發明屏蔽自動消毒室

（新山5日訊）對抗2019冠狀病毒病人人有責，馬來西亞工藝大學士姑來校區，今日便公布該校特別為應對冠病疫情設計的革新產品“屏蔽自動消毒室”，以幫助前線人員完成任務後進行全身消毒，免受感染。

該校通過文告指出，“屏蔽自動消毒室”（Pondok Nyah Cemar Automatik）主要是利用傳感器技術結合流體機械來運作，其包含了泵和噴霧系統，有關成果源自機械工程學院生產實驗室。

“屏蔽自動消毒室”整個構造十分輕便、容易移動而且容易使用，功能是消除身上的污染質，對於那些站在前線抗疫的人員幫助很大，由於其採用傳感系統，一旦有人踏進消毒室即會自動對其進行全身消毒。

前線單位如醫院、衛生局或地方政府等執行消毒工作的人員，若完成公共場所如超級市場、政府機構、清真寺或祈禱室等消毒任務後，也可利用“屏蔽自動消毒室”消除身上的污染物。

這項成果是由該大學的講師連同學生一起努力達致的成果，參與者分別來自機械工程學院和生物醫學工程與健康科學學院的師生，並由前沿材料研究聯盟主席沙菲安沙里夫博士所率領。

“屏蔽自動消毒室”也是該大學副校長研究及創新辦公室所推進的數項抵抗冠病疫情的項目之一。

文告指出，工藝大學是通過撥出研究補助金的形式展開數項針對冠病病毒的研究，以滿足一些特定單位的需求。

隨著相關成品出爐，該校希望透過本土技術的使用，能夠協助社區克服冠病疫情同時打斷病毒的傳播鏈。

有鑒於一些材料出現短缺現象，加之成本也提高，該大學促請工商界及私企能夠慷慨捐助，以齊心抗疫。

較早時，工藝大學也將學校的其他發明品如氣霧劑盒、防護罩及消毒液贈給新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）、居鑾政府醫院及淡杯柏邁醫院。