​涉便利店劫案 匪徒騎報失摩多被捕

（八打靈再也5日訊）行動管制令期間，一名涉及靈市哥打白沙羅7-11連鎖便利店劫案的巫裔匪徒，竟騎著一輛報失摩多外出，他在路上遭警方截停時被逮捕歸案；警方在後續行動中也逮捕了嫌犯的妻舅助查。

八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監披露，隸屬哥打白沙羅警局的一組警員，是依據便利店搶劫案情報，昨日傍晚6時45分，在柏西蘭蘇麗安路的油站逮捕20歲嫌犯，並發現他所騎的摩多使用假車牌。

他表示，警方依據摩多的引擎號碼，發現這是一輛在2月25日於哥打白沙羅報失的摩多。

他說，嫌犯也招認與另一名自稱“SYAZWAN”的巫裔同黨，使用巴冷刀在1月搶劫了一間便利店。

妻舅被扣助查

“據嫌犯指，他所騎乘的摩多屬於妻舅所有，並招認在哥打白沙羅第4區查瑪4/5路的組屋底層，也藏了一輛偷來的摩多。”

“警方昨晚9時許，在嫌犯的帶領下前往組屋單位，起獲便利店搶劫案的一些幹案工具；警方也在行動中逮捕嫌犯的30歲妻舅，並起獲一輛嫌犯在哥打白沙羅地區偷來的摩多。”

聶依查尼聲稱，兩名落網嫌犯都有犯罪前科，隨著他們落網，警方相信已偵破哥打白沙羅的2宗摩多偷竊案及一宗便利商店搶劫案。

他表示，警方是援引刑事法典第379A（偷竊摩多）、第395（結夥搶劫）及第397（持械搶劫）條文調查。