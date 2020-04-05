​砂第3名YB確診 州閣成員居家隔離

（美里5日訊）砂州哥打沙瑪拉漢區國會議員魯比雅旺證實確診新冠病毒，成為砂州第三名確診國會議員。同時，基於一名砂州助理部長確診，砂內閣多名成員目前接受居家隔離。

砂州旅游、文化、青年及體育部長拿督阿都卡林證實，魯比雅旺確診的消息；他說：“據我們了解，目前是一位助理部長和一名國會議員確診新冠病毒。”

砂交通部助理部長拿督哲历蘇西爾確診，已在本月2日進入砂中央醫院接受治療。拿督哲历是因為接觸來自教會的確診人士而受到感染。

視訊開會不影嚮工作

砂首長拿督巴丁宜阿邦佐哈里披露，目前居家隔離的州內閣成員情況良好，目前透過視訊開會，不影嚮州內閣的運作。

他今早受訪時說明，這些內閣成員被要求自家隔離，只是標準作業程序（SOP）。

他披露，2名副首長即拿督阿瑪阿旺登雅與拿督阿瑪道格拉斯、砂福利、社區和諧、婦女、家庭及兒童發展部長拿督斯里花蒂瑪阿都拉、公用事業部長拿督斯里史蒂芬倫迪與砂地方政府及房屋部長拿督沈桂賢都被要求居家隔離。

阿邦佐哈里強調，這些州內閣成員都很健康，除了交通部助理部長拿督哲历蘇西爾確診，在醫院接受治療。

被記者詢問及其他人是否還沒有（確診）？馬上引起在場者哄堂大笑。這名英文報記者稍後補充，其他人是否未確定（確診），在場者繼續哄堂大笑。

雖然記者提問的句子不完整，阿邦佐哈里仍幽默的回答說，居家隔離只是一項程序，其他人都在，州議員們都在這里。

他呼籲大家提高警戒心，照顧好自己。

“他只是自我隔離，你可以用手機撥電話或視訊了解他們健康與否？”

他打趣說，他們只是身體被隔離，心都在做工。

較早時，砂州行動黨古晉國會議員俞利文確診染病，並在接受治療後康複出院；曾經接觸俞利文的砂拉越行動黨泗里街國會議員黃靈彪目前尚在醫院接受治療。