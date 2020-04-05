傳檳2郵區為紅區 假的 鄭來興促勿亂轉發

報導:黃方濟

（檳城5日訊）近日社交媒體流傳了一張註明國內4個州屬，即森、彭、檳及吉隆坡多個地區的郵編號碼的單子，還把上述州屬的一些郵區規劃為“紅區”及停止送貨。經查證，該出現在檳城的兩個郵區並非紅區。

有關流傳出來的字條疑是用一外送公司記錄單子書寫，指該公司將停止托送貨品去這些紅區，包括檳島的10000及11500郵區。

檳島的10000郵區是日落洞區，而11500是阿依淡區，此訊息導致上述地區的市民人心惶惶，擔心疫情已擴散轉為紅區。

檳州首席部長政治秘書鄭來興炮轟此舉不但無助於抗疫還搞到人心惶惶，希望接到此訊息者勿再轉發。

檳並沒所謂紅區

“至今檳州並沒所謂的“紅區”，我希望民眾不要被誤導，也希望大家與政府攜手防疫，停止散佈未經證實的消息或假新聞。”

“檳州衛生局主任阿斯瑪雅妮醫生已向州政府證實，至今州內並沒任何的新型冠狀病毒紅區。”

鄭來興今日接受光明日報記者的訪問時如是指出。針對社交媒體傳出的那份註明單子，他希望相關私人單位能向民眾交代，是從哪裡拿到所謂“紅區”的報告，又以何標準作為停止送貨的規劃。

另外，阿依淡州議員黃順祥說，昨日州衛生局有匯報檳城的疫情，匯報中阿依淡區並非“紅區”，為此有關訊息不可信，並希望有關發布的單位出來交代。

日落洞區國會議員雷爾則呼籲民眾明智看待社交媒體所流傳的訊息，不要被假新聞混淆視聽。

他說，打擊假消息的最好方法就是以官方發布的訊息作為對照，若官方沒宣布或訊息與數據有出入就是假消息，這種訊息民眾就不要轉發了。

他指出，檳州首席部長曹觀友每日都在臉書專頁發布檳州最新的疫情，民眾若要了解情況可以上網觀看，才不會被假消息誤導。