助受疫情影響社群 亞航發動在線籌款

（吉隆坡5日訊）即日起至4月30日，亞航集團旗下的亞航基金會（AirAsia Foundation）通過旗下InThisTogether活動展開公眾在線捐贈及籌款運動，協助受疫情影響的弱勢社群。

亞航基金會發文告說，所有捐款將納入為原住民家庭、無家可歸者與難民提供食物與醫藥物資的社會企業及慈善機構，如Perak State Parks、SEED Foundation及Beyond Borders Malaysia。

基金會也密切關注旗下受益社會企業中的弱勢社群，包括許多因行動管制而失去每日生活工資的民眾。

捐贈者可以通過亞航基金會專用籌款網站https://airasiafoundation.com/relieffund、使用BigPay金融應用程序轉賬至AirAsia Foundation，抑或從4月6日起通過國內銀行轉賬進行捐款。

基金會執行董事葉敏菁說，新冠肺炎疫情已影響那些社會經濟地位不利的社會群組，他們需要糧食支援，因此呼籲在艱難時刻集體行動，同時希望有更多人參與。

BigPay首席執行員兼聯合創始人達益申指出，在這次合作中，首要考量是確保捐贈者能安全盡一份力及支持拯救行動的前線人員，BigPay目標是確保所有社會階層可利用普惠金融，這次活動也概括了該單位更廣泛的使命。

亞航基金會已多次支持為面對危機的社區提供救濟的組織，從2013年至今已成功籌得1400萬令吉款項支持災難救濟與複原計劃，包括海燕台風（2013）、馬來西亞水災（2014）、尼泊爾地震（2015）和帕盧市海嘯（2018）。此外，基金會也協調通過亞航客機運載上千噸的救災物資到受災地區。

亞航InThisTogether活動，將重新調配其商務與航空平台，為小型商家與弱勢社群提供援助，除了籌款活動，亞航也通過其電子商務平台OURSHOP與Teleport遞送服務為受疫情影響而被迫關閉實體店的商家，提供電子商務遞送方案。

任何對“Save Our Shops”（S.O.S）倡議有興趣的商家，可以登入airasia.com獲取更多資訊。欲知更多詳情以及捐贈狀況，可以瀏覽airasiafoundation.com/relieffund。