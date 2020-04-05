魏家祥：面對嚴峻挑戰 交部將重點關注航空業

（吉隆坡5日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，公共交通使用率自行動管制令於3月18日落實以來便大幅下降，而當中面對最嚴峻挑戰的當屬航空業，所以將會是交通部在疫情結束後必須重點關注的領域。

公共交通使用率大減

他昨晚接受國營電視台RTM1訪問時說，陸路公共交通使用率方面，巴士使用率在行動管制令實施後下降91.63%、電動火車下降89.25%、Rapid Rail（輕快鐵、捷運與單軌火車）下降95.09%，機場快鐵（ERL）則下降87.08%。

他指出，根據這數據，陸路公共交通在行動管制期間的使用率只是平常時的5%至10%。

魏家祥說，在航空交通方面，國內航班減少87%，國際航班更大幅減少94%，顯示航空交通的載客量非常的少。

他說，新冠肺炎疫情對航空業帶來的影響，是交通部的最大挑戰及需要重點關注，必須探討如何在疫情結束後去恢復。

“根據數據，國內航班從1月的1萬0373個航班，到3月時只有1354個，國際航班也從1月的4397個航班，下降至3月的區區247個。”

他說，航空業對我國非常重要，除了是因為航空交通是國內各主要城市，尤其是東馬和西馬非常重要的交通工具，更是影響旅游業的一大關鍵，對我國的經濟影響深遠。

“當疫情結束，我們不僅要恢復國內特別是東西馬的航班，也要恢復國際航班，因為這是支撐我國旅游業的支柱，否則將給我國經濟帶來重大損失。”

他說，政府將探討如何在疫情結束後給予我國的航空公司協助，以便重新為乘客提供最好的服務。

另外，魏家祥說，交通部已保證行動管制令不會影響國內的物流與運輸業，以確保人民的必需品如食品與藥物，可以順利地運送到國內各角落。

線上購物不受影響

他表示，民眾在線上購物也不會受到影響，因為政府非常鼓勵電子商務，尤其是在疫情期間避免人民出門之際。

“東海岸鐵路（ECRL）及捷運第二路線（MRT2）這兩項大型工程，同樣不會受疫情影響，因為這是關乎國家經濟及數百萬國人利益的重要計劃。”